DIRETTA Mondiali: Olanda-Argentina 0-0 | Fischio d’inizio LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Olanda-Argentina, seconda gara dei quarti di finale di Qatar 2022

Trascinata da Leo Messi negli ottavi di finale contro l’Australia, l’Argentina scende in campo alle 20 per cercare di conquistare il passaggio alla semifinale di Qatar 2022. Iniziato nel peggiore dei modi con la sconfitta contro l’Arabia Saudita, il Mondiale dell’albiceleste sembra aver imboccato la strada maestra, con tre vittorie consecutive, ma di fronte ci sarà un avversario di tutto rispetto. Con appena due gol subiti, l’Olanda ha saputo far fronte ad un gioco poco brillante, eliminando senza troppi patemi gli USA agli ottavi di finale.

Una sfida estremamente interessante, che non evoca certo bei ricordi a Louis van Gaal. L’unica sconfitta del commissario tecnico dei tulipani in un Mondiale è infatti arrivata contro la squadra sudamericana, vittoriosa ai rigori nella semifinale del 2014. Leonel Scaloni, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di fermare il proprio cammino e dopo la vittoria della Coppa America spera di poter regalare un’altra grande gioia ai tifosi argentini.

Per riuscirci senza troppe sofferenze, dovrà sfatare un piccolo tabù: nei sette precedenti contro i Tulipani, l’Argentina non ha mai vinto ai tempi regolamentari, collezionando tre sconfitte e quattro pareggi. Uno di questi si tramutò tuttavia in un trionfo ai supplementari nella discussa Finale del 1978. In programma al ‘Lusail Iconic Stadium’, la sfida di questa sera verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it.

Formazioni ufficiali Olanda-Argentina

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, De Roon, Blind; Gakpo; Bergwijn, Depay. CT. Van Gaal

ARGENTINA (3-5-2): E. Martinez; Romero, Otamendi, L. Martinez; Molina, De Paul, E. Fernandez, Mac Allister, Acuna; Messi, Alvarez. CT. Scaloni