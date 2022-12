Bufera Cristiano Ronaldo: in Spagna rilanciano la Serie A

Il destino di Cristiano Ronaldo monopolizza le attenzioni internazionali. Tornano a farsi vivi i rumors sul possibile ritorno in Italia e, quindi, in Serie A

Non è un momento semplicissimo per Cristiano Ronaldo, per usare un eufemismo. Il campione portoghese, dopo i duri mesi al Manchester United, terminati con una rottura definitiva, ora anche in Nazionale CR7 sembra aver perso la sua centralità.

Insomma, la personalità è quella di un tempo ma in campo si sta vedendo un attaccante decisamente diverso, e probabilmente meno utile per la squadra rispetto a quanto succedeva alcuni anni fa. L’ultimo ballo di Cristiano Ronaldo si sta trasformando in un nuovo incubo di perdere la sua centralità per una nazione intera, per il popolo che l’ha adorato, dopo il club che l’ha lanciato come uno dei migliori al mondo e della storia. Tra qualche settimana, però, il Mondiale chiuderà i battenti e, a quel punto, Ronaldo sarà per forza di cose grande protagonista sul calciomercato. È stato lui stesso a dire che con l’Al-Nassr non c’è alcun accordo, rispetto a quanto si era paventato negli scorsi giorni. Un’altra pista, però, potrebbe riportarlo direttamente in Serie A, dove ha già vestito la maglia della Juve.

Ipotesi Cristiano Ronaldo al Milan: super intreccio per Leao

In Spagna sono convinti: il Milan può davvero farsi sotto per acquistare Cristiano Ronaldo da free agent. Jorge Mendes, infatti, dietro le quinte continua a cercare una squadra che possa fare comodo all’attaccante ex Real Madrid e che giochi la prossima Champions League. Una descrizione che corrisponde proprio al Milan. Ma come potrebbero i rossoneri all’improvviso permettersi un tale investimento? Secondo quanto scrive ‘El Nacional’, tutto dipende dal futuro di Rafael Leao. Se l’ala ex Lille dovesse andare via, allora i campioni d’Italia potrebbero puntare tutte le loro fiches proprio su Cristiano Ronaldo. Addirittura, secondo i catalani, Mendes starebbe già trattando con i rossoneri. Ci pare un’ipotesi difficile da concretizzarsi e che difficilmente arriverà a dama, ma le voci non si placano e chissà che alla fine non abbiano ragione loro.