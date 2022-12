Luis Enrique torna subito in panchina: ecco i due scenari

Dopo aver lasciato il ruolo di CT della Spagna, Luis Enrique si appresta a tornare sulla panchina di un club: due scenari possibili

Era iniziato nel migliore dei modi il Mondiale della Spagna, con una vera e propria rumba alla Costa Rica e Luis Enrique a creare gruppo e hype anche attraverso le dirette su ‘Twitch’. Contro il Marocco, però, l’enorme possesso palla non si è tramutato in azioni pericolose e ai calci di rigore è arrivata l’eliminazione.

A pochi giorni dalla disfatta, la Federazione spagnola ha annunciato la separazione da Luis Enrique. L’ex allenatore di Roma e Barcellona adesso si prenderà del tempo prima di aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Insieme a Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel e Zinedine Zidane, Luis Enrique è uno dei migliori allenatori attualmente senza squadra e rappresenta una ghiotta occasione per diversi club. Il suo futuro, per il momento, ha davanti due possibilità.

Luis Enrique può tornare subito in un grande club: Atletico Madrid e Manchester United lo osservano

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘AS’, a riportare subito Luis Enrique in panchina potrebbe essere l’Atletico Madrid o il Manchester United. Entrambi i club non sono soddisfatti dell’operato dei loro attuali allenatori e avrebbero individuato nell’ex CT iberico il profilo ideale.

Dopo stagioni di successi e enorme solidità, i ‘Colchoneros’ non sarebbero più così convinti di proseguire con Diego Simeone e al termine dell’annata sportiva potrebbero optare per una storica separazione. Anche i ‘Red Devils’ non sarebbero convinti di proseguire con ten Hag: nemmeno il tecnico olandese sta riuscendo a risollevare il club inglese dalle sabbie mobili in cui è sprofondato negli ultimi anni.

Liga e Premier League, quindi, sarebbero le due possibilità più concrete che si presentano davanti a Luis Enrique. Più difficile, invece, l’ipotesi Serie A: la Juventus sta affrontando una situazione extra-calcistica che, al momento, le impedisce di fare programmazione a lungo termine. Ancora devono essere chiariti quali saranno i vertici dirigenziali della società, quindi risulta impossibile ipotizzare chi sarà la guida tecnica della prossima stagione. Il ritorno in panchina per Luis Enrique, però, potrebbe non richiedere troppo tempo.