Rivoluzione totale Juve: hanno scelto il nuovo allenatore

La Juve è in un momento delicato della sua storia recente. I bianconeri potrebbero cambiare diverse cose anche nell’area tecnica: hanno già scelto chi vorrebbero in panchina

Il destino della Juve è ancora in bilico e con ogni probabilità lo sarà ancora per diversi mesi. I bianconeri, infatti, dovranno aspettare gli esiti dell’indagine Prisma e tutto ciò che arriverà di conseguenza.

Intanto, ormai lo sapete, l’intero cda si è dimesso in blocco e anche il presidente Andrea Agnelli. È una rivoluzione forzata, ma sempre di rivoluzione si tratta. Ogni giorno emergono nuovi elementi che fanno capire le proporzioni della vicenda e che esiti potrebbe avere in ultima battuta per il presente e per il futuro bianconero. Negli ultimi giorni, inoltre, sta circolando con sempre più insistenza la voce secondo cui Giuseppe Marotta potrebbe lasciare l’Inter per tornare in bianconero. Un’ipotesi clamoroso e per cui sono arrivate anche delle smentite. Intanto, i tifosi guardano oltre e iniziano a pensare alle sembianze che potrebbe assumere la Vecchia Signora. A partire dall’allenatore. Lo sappiamo, nonostante il filotto di vittorie prima della sosta per il Mondiale, Massimiliano Allegri non è proprio apprezzatissimo da tanti tifosi del club torinese, che vorrebbe un ribaltone anche della guida tecnica. C’è chi ha già scelto chi dovrebbe essere il successore.

Zidane al posto di Allegri: i tifosi hanno fatto la loro scelta

Oggi, nel consueto sondaggio di Calciomercato.it su Twitter, abbiamo chiesto ai nostri utenti, nel caso in cui tornasse davvero Marotta in dirigenza, quale dovrebbe essere la scelta per la panchina della Juve.

Tra le opzioni in lizza, hanno scelto l’arrivo di Zinedine Zidane con il 35,9%. In seconda posizione, con pochissimo distacco, c’è Luis Enrique, che ha appena detto addio alla Spagna, con il 34,4%. Solo in terza posizione, ecco la conferma di Allegri con il 19,5%. Infine, Tuchel con il 10,2 %. Insomma, un’indicazione chiara su come la pensano i tifosi: neanche il 20% punta alla permanenza dell’attuale allenatore, e soprattutto il sogno è Zidane.