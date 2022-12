Al Tottenham con Conte, Bastoni confessa: “Tutto vero”

Le parole di Alessandro Bastoni che conferma le voci sulla cessione e parla anche del rinnovo di Skriniar, dell’Italia e non solo

L’Inter chiude il ritiro a Malta con buone sensazioni viste le vittorie nette nelle due amichevoli giocate dalla squadra di Inzaghi. Nonostante i tanti assenti tra infortuni e Mondiale, i nerazzurri hanno raccolto indicazioni positive, importanti dopo un inizio di campionato decisamente sottotono.

Alla ripresa gli uomini di Inzaghi sono attesi dal big match con il Napoli del 4 gennaio e perderlo vorrebbe dire quasi abdicare per il discorso scudetto. Si ripartirà anche da un’organizzazione difensiva che deve tornare impeccabile. Contando su uno Skriniar possibilmente col rinnovo già in tasca, poi Acerbi o de Vrij e Alessandro Bastoni. Il difensore italiano ha parlato in una intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, svelando pure un dettaglio succoso di mercato. “Mondiale? Possiamo solo resettare e riprovarci tra 4 anni. La botta è stata grande. Ancora di più pensando che è stata la seconda volta di fila per l’Italia. Da giocatore avverti un grande senso di responsabilità per aver mancato questo traguardo. Finché non arriverà il prossimo Mondiale e fino a che non ci qualificheremo sarà difficile dimenticare”, le sue parole.

Calciomercato Inter, Bastoni rivela i contatti con Conte

Bastoni, che dice di tifare Argentina in questo torneo per Messi e Lautaro, continua passando al discorso Inter: “Dopo Udine ci siamo aggrappati a noi stessi. La mia reazione lì? Qualsiasi tipo di reazione è sbagliata. È nato tutto dal nervosismo. Sui gol subiti credo che fondamentalmente sia un aspetto mentale”.

Sul big match col Napoli: “Si tratta di un grande bivio per il campionato. Non portare a casa un risultato positivo sarebbe una botta molto dura da digerire. E poi diventerebbe molto complicato recuperare il distacco. Stagione senza trofei? La delusione sarebbe grande se dovessimo restare a bocca asciutta”.

Bastoni dice la sua su Conte e Inzaghi: “Con Conte, entravi in campo sapendo alla perfezione quello che dovevi fare, perché tutto era stato studiato in modo maniacale. Inzaghi e Mancini sono molto tranquilli e aperti al dialogo. E a livello di gioco, Inzaghi mi ha dato tanto, perché la propensione a spingere del braccetto nasce proprio con lui”. E a proposito di Conte: “Se è vero che mi voleva al Tottenham? Qualche contatto c’è stato, ma io sono contento di essere rimasto all’Inter”. E chissà se l’ex ct tornerà alla carica. Infine sul rinnovo di Skriniar: “Posso solo consigliargli di fare ciò che ritiene giusto. Siamo tutti quanti grandi e ognuno deve fare le proprie valutazioni, insieme alla propria famiglia. L’importante è che sia convinto della scelta finale. Non posso giudicare, soltanto sperare che resti qua”.