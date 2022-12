Marocco, Chabib sulle aggressioni a Verona: “Stupidità, non razzismo”

Samira Chabib è intervenuta quest’oggi sul canale Twitch di Tv Play per parlare dell’aggressione ai tifosi del Marocco avvenuta a Verona

Quella di martedì scorso è stata una giornata a dir poco storica per il Marocco targato mister Walid Regragui. L’ex Inter Achraf Hakimi, stavolta decisivo ai calci di rigore, e compagni hanno eliminato dal Mondiale in Qatar niente di meno che la temibilissima Spagna dell’ormai ex CT Luis Enrique, staccando il pass per i quarti di finale (dove se la vedranno faccia a faccia col Portogallo).

Una gioia immensa per tutto il popolo marocchino, che ovviamente ha voluto festeggiare il prestigioso traguardo raggiunto. A tal proposito, però, non sono mancati episodi spiacevoli purtroppo. In particolare, come noto, hanno fatto scalpore le aggressioni avvenute nel territorio italiano, più nello specifico a Verona. Sull’argomento in questione si è così espressa Samira Chabib, rappresentante della comunità marocchina: “Mi dispiace parlare oggi di ciò che è successo a Verona – ha dichiarato Chabib ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play -. Avrei preferito parlare della città in maniera diversa, in modo da portare solo cose belle e non cose negative. Dopo la vittoria del Marocco contro la Spagna sono usciti dei ragazzi nati e cresciuti a Verona, che quindi non sono immigrati come si dice, per festeggiare con gli amici come sempre fatto“.

Aggressione tifosi Marocco, Chabib a Tv Play: “È una mafia che a noi non piace vivere”

Continua: “Poi è arrivato un gruppo di ragazzini, che hanno fatto una bravata e non voglio dare nomi. Per fortuna abbiamo evitato il peggio. È girato il messaggio di non uscire, perché c’erano i ragazzi che stavano facendo disastri. Motivo per cui la comunità è rimasta a casa. È una mafia che a noi non piace vivere. Se Verona è razzista? Io ci vivo da tanti anni, se lo fosse non vivrei lì“.

Alla domanda se si sia trattato di razzismo o meno, Chabib ha risposto: “C’è stata stupidità, non razzismo. Ogni giorno viviamo una vita tranquilla. Quello che è successo rappresenta un episodio isolato e speriamo che resti tale“.