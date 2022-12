Offerta al ribasso: la firma che taglia fuori Juve e Milan

Una big vuole rinnovare il contratto di un suo calciatore, che piace a Juventus e Milan, a cifre più basse di quelle percepite attualmente

Massimiliano Allegri avrà un compito difficilissimo dalla ripresa di gennaio in avanti. Tenere a distanza la squadra da tutte le voci sulle problematiche di natura giudiziaria riguardanti la società Juventus. Il gruppo guidato dal tecnico livornese deve necessariamente rimanere concentrato sulle questioni legate al campo, in modo da non sprecare i sei successi consecutivi – senza subire gol – prima della pausa per il Mondiale in Qatar.

A dirsi è facile, ma mettere in pratica tutto ciò non è affatto scontato. Motivo per cui, aumenterà ulteriormente l’importanza dei senatori: giocatori come Danilo, Cuadrado, lo stesso Bonucci. Il loro apporto è di fondamentale importanza, anche e soprattutto all’interno dello spogliatoio. Nell’ambiente bianconero c’è parecchia preoccupazione, in vista di ciò che potrebbe riservare il futuro. L‘inchiesta Prisma pesa sempre di più e potrebbero uscire fuori altre sorprese nei mesi a venire.

Ma la classifica è di quelle che fanno ben sperare, perché la ‘Vecchia Signora’ – che recupererà a centrocampo un certo Paul Pogba – è a dieci lunghezze dal Napoli capolista, di conseguenza può riuscire a rientrare nella corsa Scudetto. Ancora più vicino il Milan targato Stefano Pioli, il quale dista soltanto due punti. In ambito di calciomercato, invece, si registra maggiore incertezza e giungono novità poco rassicuranti, che coinvolgono sia i torinesi che i rossoneri.

Calciomercato Juventus e Milan, offerta del Liverpool a Firmino per il rinnovo

Alle due italiane, in particolare, piace particolarmente il profilo di Roberto Firmino, attaccante brasiliano di proprietà del Liverpool. Il classe ’91, accostato pure all’Inter, presenta un contratto in scadenza giugno 2023, il che lo rende un’opzione appetibile per le big di Serie A. A parametro zero, infatti, non sarebbe da escludere un tentativo concreto, ma bisogna fare i conti con la volontà dei ‘Reds’ oltre che del giocatore.

Firmino è tornato in auge in questa stagione e ora Jurgen Klopp si è convinto a trattenerlo, rinnovando il termine dell’accordo scritto. Secondo quanto riferisce ‘Footballinsider247.com’, il club inglese avrebbe avanzato all’ex Hoffenheim un’offerta a cifre più basse rispetto all’ingaggio attuale, ma inserendo dei bonus legati a prestazioni e obiettivi del singolo e della squadra. Il brasiliano sente di nuovo fiducia attorno a sé e potrebbe convincersi definitivamente a proseguire l’avventura ad Anfield. E l’Italia è più lontana.