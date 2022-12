“Impossibile non pensare alla Juve”: una stella del Brasile per Allegri

Tra i talenti presenti al Mondiale c’è anche un giovane attaccante brasiliano dell’Arsenal che prova a farsi largo in mezzo a tanti campioni. Il suo nome è stato avvicinato anche alla Juventus

Nel corso degli anni Gabriel Martinelli è riuscito pian piano ad uscire dall’ombra per mostrare al mondo il suo talento. Oggi è una stella assoluta dell’Arsenal che sta conducendo la Premier League e che ha tutte le intenzioni di provare a vincere il campionato. L’esterno offensivo brasiliano classe 2001 ha infatti già messo a referto 5 gol e 2 assist con i ‘Gunners’ mettendosi tanto in luce da ricevere la prestigiosa chiamata di Tite tra i 26 convocati per Qatar 2022.

Nel corso del Mondiale Martinelli ha anche raccolto fin qui tre presenze di cui una da titolare e due brevi spezzoni. Il 21enne verdeoro prova quindi a mettersi in luce avendo ancora tanta strada da percorrere e con ampi margini di miglioramento di fronte a se. Un nome quello dell’attaccante dell’Arsenal che è stato associato a diversi top club europei, compresa la Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato, Ramires e il futuro di Martinelli: occhio a squadre come Real Madrid e Juventus

Il contratto del nazionale brasiliano scade nel 2024 con l’opzione di prolungarlo di un ulteriore anno mentre al di fuori dei confini inglesi vengono alimentate le voci sul suo futuro. Secondo quanto rivelato dall’ex Chelsea Ramires, e riportato da ‘Metro’, potrebbe essere naturale per Martinelli pensare di unirsi a squadre come Real Madrid o Juventus.

In un’intervista a ‘Ladbrokes’ lo stesso Ramires ha evidenziato: “Gabriel Martinelli è un giocatore formidabile. È stato assolutamente eccezionale per l’Arsenal in questa stagione, ed è bello vedere un giovane brasiliano emergere e mostrare così tanta maturità. È inevitabile che grandi club come Real Madrid e Juventus vengano a bussare alla porta. All’Arsenal gioca per un club enorme con molte ambizioni, ma ovviamente ci sarà sempre un altro livello. Direi che dipende da Martinelli e da quello che vuole, sai, è naturale per giocatori come lui pensare a squadre come il Real Madrid, alle dimensioni e alla statura di quel club”.

Anche i bianconeri, oltre al Real, sono stati citati da Ramires in merito al futuro di Martinelli che per ora si gode il Mondiale mentre per il futuro ci sarà tempo.