Scelto al posto di Allegri: Luis Enrique alla Juve

I rumors attorno a Massimiliano Allegri non si fermano: hanno già deciso chi vorrebbero davvero al suo posto ed è Luis Enrique

La Juve si prepara a ripartire, con qualche incertezza in più degli altri, viste le vicende societarie che continuano a rappresentare un grosso problema per il club bianconero.

In questa situazione, Massimiliano Allegri ha acquisito grande importanza, per forza di cose, come un riferimento per la parte tecnica, che dovrebbe restare un riferimento assoluto per la squadra, per terminare al meglio la stagione. Diversi tifosi, però, lo vorrebbero comunque lontano dalla Juve e sanno già chi vorrebbero al suo posto sulla panchina bianconera.

I tifosi hanno scelto: Luis Enrique alla Juve al posto di Allegri

Oggi una notizia ha letteralmente scompaginato il calcio internazionale. Luis Enrique, infatti, ha detto addio alla Spagna che, dopo l’eliminazione agli ottavi di finale, è all’inizio di una nuova rivoluzione. I tifosi della Juve, sapendo che il tecnico spagnolo è libero, si sono subito fiondati sull’allenatore ex Barcellona. Sono tanti, infatti, i sostenitori del club torinese che lo vorrebbero in bianconero. Alcuni chiedono di prenotarlo per giugno, altri lo vorrebbero immediatamente alla ripresa. Di seguito vi mostriamo diversi tweet su questa scia.

Lapo, porta Luis Enrique alla Juve, sarebbe finalmente un cambio di rotta generazionale — Mario (@Mariosmile74) December 8, 2022

Sicuramente per una parte è così ma sinceramente se la juve avesse intenzione col cambio di dirigenza di ripartire con un nuovo progetto senza Allegri io non vedo tante opzioni migliori di Luis Enrique

Anzi probabilmente l’unico nome alternativo si quel livello sarebbe Tuchel — Squiddy98 (@squiddy98) December 8, 2022

Luis Enrique esonerato, spiace ma si sapeva già, deve andare alla Juve — Mar_I 🙁 (@_mari__c) December 8, 2022

Vieni alla Juve mister @LUISENRIQUE21 — Bronzi (@IlBronzi7) December 8, 2022