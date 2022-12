Ronaldo a sorpresa: nuova polemica col Portogallo e ten Hag lo ‘dimentica’

Cristiano Ronaldo continua a fare scalpore ai Mondiali in Qatar. La panchina contro la Svizzera fa notizia così come un futuro tutto da definire. Intanto torna a parlare anche ten Hag

Il nome di Cristiano Ronaldo finisce inevitabilmente sempre sotto i riflettori. CR7 dopo le polemiche con ten Hag e il Manchester United è al momento senza squadra a giocare il suo ultimo Mondiale della carriera con un sogno da provare ad inseguire. Intanto anche il ct lusitano Fernando Santos lo ha escluso dall’undici titolare che strapazzato la Svizzera finendo per fare ancora una volta notizia. Tutto ciò che accade intorno al nome di Ronaldo fa scalpore vista la portata planetaria del calciatore che ha ancora un futuro tutto da decifrare tra la voglia di continuare in Champions e quella mastodontica proposta dell’Al-Nassr con eventuale accordo già smentito dallo stesso CR7.

Contro la Svizzera Ronaldo si è dovuto accontentare di scampoli di gara a partita già ampiamente acquisita sostituendo Joao Felix al 73′. All’indomani della qualificazione ai quarti, il tecnico Fernando Santos ha organizzato un allenamento in campo con i giocatori partiti dalla panchina contro ieri, ma come evidenziato da ‘Marca’ Ronaldo non c’era.

Portogallo, Ronaldo in palestra con i titolari: intanto parla anche ten Hag

I titolari del Portogallo hanno svolto lavoro in palestra con Ronaldo che ha fatto lo stesso, scelta sorprendente alla luce dei 20 minuti scarsi giocati dal numero 7. L’ennesima scelta spiazzante da parte del cinque volte Pallone d’oro che non è mai banale in quello che dice o che fa. Esattamente come nell’intervista a Morgan che ha innescato poi la rescissione con il Manchester United.

A tal proposito alla TV ufficiale del club britannico è intervenuto lo stesso Erik ten Hag, nel mirino di CR7 in quella famigerata intervista. Il tecnico olandese si è lasciato però già Cristiano alle spalle: “Cristiano Ronaldo è il passato. Ora guardiamo avanti, con la mente rivolta al futuro”.

Lo United guarda al futuro così come la nazionale portoghese che ha trovato in Gonçalo Ramos un bomber su cui puntare per le prossime annate.