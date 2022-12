Bomber Mondiale, ora la Juventus sfida il Milan

E’ il protagonista a sorpresa del mondiale e può essere obiettivi di Milan e Juventus: le due italiane pronte alla sfida

Se sei giovane, hai qualità e riesci a metterti in mostra in un Mondiale, hai tutto quello che serve per fare colpo sulle big. Lo sanno bene Juventus e Milan, come le altre società del Vecchio Continente, che proprio in Qatar hanno acceso i riflettori per valutare eventuali colpi sul mercato, invernale o estivo.

Bianconeri e rossoneri sono pronti all’assalto per un attaccante che, un po’ a sorpresa si è messo in mostra in questi mondiali. Del resto la strategia di Maldini è chiara da un po’: servono giovani già pronti a lottare per il vertice e magari a costi non eccessivi. Una strategia che può adottare anche la Juventus nel suo nuovo corso, pronto a partire dopo le dimissioni di Agnelli.

Difficile immaginare nuovi investimenti folli, più facile andare a caccia di giovani che possano garantire un futuro radioso. Lo è sicuramente Gonçalo Ramos, 21 anni, attaccante del Benfica che si è preso la scena durante il match contro la Svizzera. Tripletta per lui, mandato in campo da Santos dal primo minuto al posto di Cristiano Ronaldo. Una scelta che ha pagato e che ora proietta Ramos nel bel mezzo del mercato.

Calciomercato Milan, la Juventus guarda a Ramos

Già in orbita Milan, come raccontato da Calciomercatoweb.it, Ramos può essere ora un nome buono anche per la Juventus. Attaccante centrale, capace di agire anche da trequartista o seconda punta, è legato al Benfica da un contratto fino al 2026, in stagione con la maglia del club portoghese ha già realizzato quattordici reti, di cui cinque tra preliminari e gironi Champions.

Un rendimento che aveva già attirato le attenzioni delle big, ancora più tentate dopo aver visto la sua performance in Portogallo-Svizzera. Una tripletta che ha lanciato la Nazionale di Santos ai quarti di finale, contro il Marocco, e che ha dato ragione al ct che ha messo in panchina Ronaldo per fargli spazio. Certo dopo una partita così la sua valutazione schizzerà inevitabilmente alle stelle e questo per Juve e Milan non è una buona notizia.