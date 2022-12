Addio Italia dopo l’esplosione ai Mondiali: “Contatti con l’estero”

Tra le numerose rivelazioni dell’ultimo Mondiale in Qatar, ecco un giovane talento esploso quest’anno in Serie B

Dopo una quasi tre settimane di calcio senza sosta, ecco che per i prossimi due giorni i Mondiali di Qatar 2022 rimarranno a riposo. Al termine degli incontri che hanno decretato il quadro finale delle nazionali che si affronteranno ai quarti, da calendario la competizione verrà ripresa nel fine settimana con i quattro match tra venerdì e sabato.

Uno dei protagonisti della sfida del 10 dicembre contro il Portogallo potrebbe essere Walid Cheddira, talento di proprietà del Bari che nella gara di ieri si è messo in evidenza contro la Spagna al servizio del suo Marocco, vera rivelazione di questa edizione. Dell’attaccante che milita in Serie B si è parlato questo pomeriggio con il suo agente Bruno Di Napoli, in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play.

Queste le considerazioni del procuratore sulle ultime ore vissute dal ragazzo: “E’ felicissimo, è stata una bellissima soddisfazione. Ha esordito in una partita delicatissima, decisiva, in un momento importante. Il tecnico gli ha dato grande fiducia nonostante non avesse giocato nelle prime tre gare. Si è fatto trovare pronto, ha avuto un’occasione, è stato sfortunato. Al di là del singolo episodio abbiamo rivisto insieme l’azione, è partito da metà campo, si è inserito, ha avuto un ottimo impatto sulla partita”.

Per scoprire meglio il suo profilo, si è anche discusso delle caratteristiche tecniche di Cheddira: “Lui è un attaccante moderno, nonostante la struttura importante attacca la profondità di continuo. Ha avuto la possibilità di parlare con alcuni difensori che lo hanno affrontato e per loro è tosta perché attacca sempre la profondità, anche al novantesimo, può diventare devastante”.

Calciomercato, Cheddira può lasciare l’Italia: “Contatti con squadre estere”

Come ammesso dall’agente Di Napoli, su Cheddira si è ovviamente accesa la curiosità di numerosi club: “Normale che il ragazzo sia sotto gli occhi di tutti, il Mondiale dà una visibilità che va oltre all’Italia e l’Europa, ho avuto contatti con squadre anche oltre l’Europa. Il ragazzo è felice, pensava già prima solo al Mondiale, quando sarà finito valuteremo con calma il futuro, chiaro che una competizione così dia un’enorme visibilità”.

Infine, la considerazione del procuratore sul grande Mondiale disputato fin qui dal Marocco: “Sono andato a vederli in allenamento, la forza è questo allenatore. Un tecnico che ha toccato le corde giuste dal punto di vista caratteriale e poi è molto preparato. Ha creato questo gruppo dove c’erano giocatori come Ziyech che non venivano convocati. Ha compattato l’ambiente e ora sta ottenendo risultati”.