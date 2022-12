Annuncio UFFICIALE: addio alla Nazionale

Dopo la pesante eliminazione dal Mondiale il capitano ha deciso di lasciare ufficialmente: è arrivato l’annuncio

Essere eliminati dal Mondiale non è mai una cosa semplice da accettare, a maggior ragione se l’eliminazione avviene nella fase a gironi. Questo è il caso del Belgio, che partendo da favorito nel girone con Croazia, Marocco e Canada, è poi uscito dopo solo tre partite. Una vera e propria disfatta in Qatar per i ‘diavoli rossi’.

Questa ha portato anche all’addio del tecnico Roberto Martinez, che dopo la partita pareggiata contro la Croazia, l’ultima del girone, ha deciso di dimettersi dalla Nazionale belga. La generazione d’oro del calcio belga sembrerebbe ormai essere finita. Così anche uno dei grandi protagonisti del Belgio ha deciso di ritirarsi ufficialmente dalla Nazionale. L’annuncio è avvenuto in queste ore, con l’ufficialità resa nota proprio dalla Federcalcio belga sui profili social.

Belgio, decisione ufficiale di Hazard: lascia la Nazionale

Una eliminazione che ha lasciato il segno quella del Belgio dal Mondiale in Qatar. Non passare neanche il girone, con Marocco e Croazia che sono approdate agli ottavi, è stata una disfatta troppo pesante per i ‘diavoli rossi’. Prima la reazione di Lukaku in campo, che al termine della partita contro la Croazia finisce in lacrime, dando un pugno alla panchina. Poi le dimissioni del tecnico Roberto Martinez, e infine l’addio ufficiale del capitano.

Sì, Eden Hazard ha comunicato che lascia ufficialmente la Nazionale belga. Il secondo miglior marcatore all time del Belgio, dietro a Romelu Lukaku, non che capitano della Nazionale, ha deciso che è il momento di farsi da parte in Nazionale. L’annuncio è arrivato tramite i profili ufficiali della Federazione belga, che hanno salutato l’attaccante scrivendo: “Ti auguriamo il meglio capitano”. Dunque a 31 anni Eden Hazard decide di lasciare la Nazionale, nonostante l’opportunità di giocare un Europeo, e magari anche un altro Mondiale, l’avrebbe avuta. Ma probabilmente l’eliminazione in Qatar è stata troppo difficile da digerire per lui, che ora si concentrerà per tornare a essere decisivo con il Real Madrid di Carlo Ancelotti.