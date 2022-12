Addio alla Nazionale, l’annuncio di Luis Enrique dopo l’eliminazione

Luis Enrique commenta a caldo l’eliminazione della sua Spagna contro il Marocco: l’annuncio sul futuro in panchina

È l’eliminazione della Spagna la grande sorpresa degli ottavi di finale di Qatar 2022. Le Furie Rosse cedono al Marocco ai calci di rigore, dicendo subito addio al sogno Mondiale.

Così Luis Enrique ha commentato il pareggio e la successiva sconfitta ai calci di rigore: “Noi siamo la Spagna e la rappresentiamo, quindi dobbiamo complimentarci con il Marocco. Sono stati migliori di noi nella lotteria dei rigori. Il calcio è uno sport meraviglioso, però poco chiaro visto che una squadra può vincere senza attaccare. Abbiamo dominato completamente, però i rigori ci sono stati fatali”.

“Sono molto orgoglioso dei nostri giocatori, faccio loro i complimenti. Ho scelto i primi tre tiratori, gli altri li hanno decisi loro. – ha proseguito il CT – Bounou è un portiere spettacolare e oggi è stato superbo. Dovremo aspettare un’altra opportunità. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, ci abbiamo provato…”. E ancora: “Questo è lo sport, i giocatori hanno fatto il 100% e hanno seguito tutte le indicazioni che gli ho dato. Non rimprovero nulla alla squadra, ma ho un rimpianto con un giocatore: Pablo Sarabia. L’ho messo in campo per calciare il rigore e ha avuto due occasioni: mi ha fatto vedere che meritava più minuti, è stato un errore”. Luis Enrique fa anche mea culpa prima di parlare del proprio futuro.

Spagna, Luis Enrique sul futuro dopo l’eliminazione col Marocco

Riguardo al proprio futuro e al possibile addio alla Nazionale, il CT ha parlato così a caldo: “Non è questo il momento di parlare del mio futuro. Mi trovo molto bene in Federazione e, se dipendesse da me per l’amore che ho ricevuto, continuerei per il resto della mia vita, ma devo prendere la decisione migliore per me e la squadra”.

“La prossima settimana parlerò con il presidente della Federcalcio Rubiales – ha annunciato Luis Enrique – dobbiamo assimilare questa delusione e gestirla nel migliore dei modi”. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere e sarà deciso nei prossimi giorni.