Il Milan fa all-in: arriva subito con lo sconto

Il giocatore dopo aver giocato in Qatar da protagonista è pronto a convincere Stefano Pioli. Un girone di ritorno per farsi riscattare

La Nazionale americana è certamente una delle sorprese dei Mondiali. L’eliminazione, però, è arrivata subito dopo la fase a gironi, agli ottavi contro l’Olanda: un netto 3 a 1 che non cancella quanto di buono fatto.

Sono tante, infatti, le cose positive che il ct Gregg Berhalter si porterà a casa: guardare con ottimismo ai prossimi Mondiali che verranno organizzati tra le mura amiche appare dunque un dovere.

Tra le note liete degli Stati Uniti c’è certamente Sergino Dest, titolare nelle quattro partite. Contro l‘Iran è arrivato anche l’assist per il gol della vittoria. Il terzino destro ha mostrato grandi capacità di sfruttare la fascia e allo stesso tempo di entrare dentro il campo. Stefano Pioli, che lo ha potuto utilizzare poco per via di qualche infortunio e di un normale periodo di adattamento, ha osservato interessato.

Al ritorno da una mini-vacanza, Dest sarà chiamato a convincere tutti in casa rossonera. Stefano Pioli, così come Paolo Maldini e Frederic Massara, ci crede molto. L’americano, che lo scorso 3 novembre ha compiuto 22 anni, avrà un intero girone di ritorno per riuscire a spingere il Milan a riscattarlo.

Calciomercato Milan, futuro Dest: il punto sul riscatto

Dest, lo ricordiamo, è sbarcato a Milano nelle ultime ore di calciomercato estivo grazie agli ottimi rapporti tra il suo entourage e la dirigenza del Diavolo. Un vero colpo a sorpresa, che ha entusiasmato i tifosi, che fino a questo momento non ha portato, però, i frutti sperati.

Nell’ultima gara contro la Fiorentina è entrato bene in campo, lasciando intravedere cosa può dare a questo Milan. Il Mondiale è stato dunque solo una conferma. Quando tornerà si giocherà il posto con Davide Calabria, che ha ormai smaltito il proprio infortunio.

Dest, come detto, dovrà far bene per convincere il Milan a riscattarlo. La cifra fissata per acquistarlo è di 20 milioni di euro ma presto il club rossonero avrà un confronto con il Barcellona per provare ad ottenere uno sconto. Una decisione verrà comunque presa in Primavera quando le idee saranno più chiare, anche in merito al suo stipendio, di circa 3,5 milioni di euro netti a stagione, non certo basso.. Sullo sfondo restano alcuni club di Premier League, che sono tornati a mostrare interesse per Dest.