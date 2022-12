Colpo di scena Juve: c’è Tuchel insieme al nuovo direttore

Il tecnico tedesco è pronto a fare un passo indietro dopo aver nutrito dei dubbi sul possibile nuovo incarico in panchina

Dopo il ‘terremoto’ che nell’ultima settimana ha capovolto il mondo della Juventus, ovviamente – in attesa di scoprire quale sarà il quadro dirigenziale definitivo del club – vi è tanta curiosità su quella che sarà la reazione della squadra allenata da Massimiliano Allegri, trattenuto da John Elkann dopo le dimissioni dell’ex presidente Andrea Agnelli.

L’allenatore toscano, nonostante la grande fiducia riposta nei suoi confronti da parte dell’ex numero uno bianconero, si è sempre sentito sotto esame in questa prima parte di stagione. Se in campionato il rendimento è decisamente migliorato nelle ultime giornate disputate appena prima della sosta per i Mondiali, è in Champions League che rimane il vero rammarico per l’eliminazione incassata in un girone che sembrava alla portata della rosa juventina.

Ad ogni modo, l’impressione è che Allegri verrà riconfermato sulla panchina almeno fino al termine della stagione così da poter portare a termine il lavoro iniziato lo scorso anno. Successivamente, come accennato, la nuova dirigenza deciderà cosa fare o meno del tecnico toscano in panchina. Tra i candidati accostati negli ultimi tempi, però, potrebbe tirarsi fuori dalla corsa Thomas Tuchel, esonerato ad inizio stagione dal Chelsea e rimpiazzato da Graham Potter.

Calciomercato Juve, Tuchel apre alla Germania: possibile approdo con Rangnick

Come riportato nelle ultime ore da ‘Kicker’ e ‘Bild’, infatti, dopo una prima chiusura netta all’incarico da possibile commissario tecnico in caso di esonero Flick, Tuchel avrebbe clamorosamente aperto all’ipotesi circolata dopo l’eliminazione della Germania dai Mondiali. Il tecnico tedesco vorrebbe infatti proseguire ad allenare un club, ma allo stesso tempo starebbe anche valutando un’esperienza alla guida di una Nazionale in grande difficoltà in questo momento storico.

Tanto dipenderà da quello che sarà il nuovo direttore della Nazionale Tedesca dopo le dimissioni di Oliver Bierhoff da tutte le cariche federali precedentemente ricoperte. Si tratta di una corsa a tre tra Matthias Sammer, Fredi Bobic e soprattutto Ralf Rangnick. Qualora Tuchel dovesse accettare un eventuale ruolo da ct della Germania, la Juventus potrebbe dire definitivamente addio all’ex allenatore di Chelsea e Psg come successore di Allegri.