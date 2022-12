Calciomercato Juve e Roma, intreccio da 45 milioni di euro

Testa a testa tra le due formazioni italiane in vista del prossimo mercato per il forte laterale destro che gioca in Spagna

Si prevedono scintille tra Juventus e Roma per i prossimi mesi. Entrambi i club si trovano infatti al centro di un maxi intrigo che potrebbe farli scontrare su uno degli obiettivi condivisi da entrambe le dirigenze. In attesa di sciogliere il nodo Karsdorp, calciatore che non dispiace peraltro ai bianconeri, i giallorossi stanno seguendo possibili alternative.

A tal proposito, dalla Spagna uno strano incastro di mercato potrebbe favorire sia Roma che Juventus. Come riportato infatti da ‘Record’, il Real Madrid starebbe pensando di far partire l’assalto il prossimo giugno a quello che da più parti viene definitivo come possibile erede di Carvajal per la fascia destra. Si tratta di Pedro Porro, giovane esterno di proprietà dello Sporting CP, da tempo nel giro della Nazionale Spagnola di Luis Enrique.

Per il quotidiano portoghese, pur di anticipare e battere la concorrenza di Barcellona, Tottenham e della stessa Juventus, i ‘blancos’ starebbero valutando di pagare per intero la clausola rescissoria da 45 milioni di euro. Per forza di cose, l’eventuale assalto al difensore dello Sporting CP segnerebbe in uscita il futuro di un altro spagnolo ma di proprietà del Real, totalmente fuori dalle rotazioni di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus e Roma, assalto Real Madrid a Porro: Odriozola si libera

Il terzino in questione è ovviamente Alvaro Odriozola, rientrato la scorsa estate al Real Madrid dopo il prestito della passata stagione molto positivo alla Fiorentina. L’esterno spagnolo, com’era prevedibile, non sta trovando spazio nell’organico di Ancelotti e potrebbe far definitivamente le valigie qualora si concretizzasse nei prossimi mesi il maxi acquisto di Pedro Porro.

In tal senso, come riportato negli ultimi mesi, intorno ad Odriozola potrebbe riaccendersi l’interesse di Juve e Roma. I giallorossi dovranno infatti rimpiazzare la cessione annunciata di Karsdorp, in uscita dopo la spaccatura definitiva con José Mourinho. I bianconeri, invece, perderanno con molta probabilità il prossimo giugno Juan Cuadrado a costo zero e vorrebbero in ogni caso far partire un ricambio generazionale sulle proprie corsie esterne.