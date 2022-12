Juventus penalizzata, spuntano le date

La Juventus in attesa delle mosse della giustizia sportiva: ecco quando potrebbe diventare operativa la eventuale penalizzazione, le date

Per quanto concerne il campo, domani è il giorno fissato per la ripresa delle attività in casa Juventus. Bianconeri che diversamente da altre squadre hanno optato per rimanere in sede in questa fase di preparazione alla seconda parte della stagione. Dunque, tutti agli ordini di Allegri alla Continassa.

Non sarà facile il compito dell’allenatore livornese, che dovrà il più possibile isolare il gruppo squadra da quanto sta accadendo all’esterno. Continua a tenere banco, naturalmente, l’inchiesta Prisma che sta portando avanti la Procura di Torino. Oltre alle ripercussioni dal punto di vista penale sui membri dimissionari del Consiglio di Amministrazione, grande attenzione su quelli che potranno essere gli scenari sportivi, di cui si è già parlato molto in questi giorni. Si attende quali potranno essere le decisioni della giustizia sportiva, con la Procura FIGC che dovrà valutare, sulla base delle carte dell’inchiesta, se sussisteranno i presupposti per un deferimento e dunque per un processo sportivo. Più che sul tema plusvalenze, per il quale la Juventus è stata già assolta in due gradi di giudizio, per quanto riguarda la famigerata manovra stipendi. Per la quale, ai sensi dell’articolo 31 comma 3 del codice, oltre a una ammenda potrebbe esserci anche la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Juventus, lo spettro della penalizzazione: ecco quando potrebbe arrivare

Una penalizzazione eventuale sulla quale pende il discorso dei tempi di applicazione. Per la Juventus, se il fascicolo non dovesse venire archiviato (decisione prevista nelle prossime settimane), potrebbe iniziare una sorta di campionato ‘virtuale’. Con il secondo grado di giudizio, quello che potrebbe confermare una eventuale pronuncia afflittiva nei confronti dei bianconeri, che stando alla ricostruzione di ‘Tuttosport’ si verificherebbe verso la fine del campionato, tra i mesi di aprile e maggio. Se invece i tempi dovessero dilatarsi e la sentenza arrivare proprio alla conclusione del torneo (prevista, lo ricordiamo, per il 4 giugno), si dovrebbe valutare se la penalizzazione andasse effettivamente a causare una perdita significativa in classifica (scudetto o piazzamento Champions). Diversamente, potrebbe diventare esecutiva per la prossima stagione.