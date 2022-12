Thiago Silva ancora in Serie A: scelta shock dopo i Mondiali

E’ già stata presa una prima decisione sul futuro del leader della difesa del Brasile, in scadenza di contratto con il Chelsea

Nonostante i 38 anni sulla carta d’identità, sembra proprio che per Thiago Silva i tempi d’oro non siano affatto passati. Come dimostrato dai primi match giocati in questo Mondiale con la maglia del Brasile, infatti, il centrale di proprietà del Chelsea è ancora in grado di poter incidere anche in una competizione così importante.

Sbarcato in Premier League nell’estate del 2020 dopo aver difeso per otto stagioni i colori del Paris Saint Germain, il difensore brasiliano potrebbe intraprendere una nuova avventura al termine dell’attuale annata sportiva. Il suo contratto con i ‘Blues’ andrà difatti in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 e non sembrano esserci ad oggi i margini per trovare un nuovo accordo verso il rinnovo con il club inglese.

A riprova di quanto sia ancora importante la sua presenza in campo, il ct Tite sin dal primo match giocato in Qatar non ha esitato a consegnargli ancora una volta la leadership della retroguardia verdeoro. Nonostante la presenza in panchina di due centrali forti ed emergenti come Eder Militao e Bremer, il difensore del Chelsea è stato schierato da titolare in coppia con Marquinhos nei primi due incontri, per poi riposare solamente a qualificazione ottenuta nel terzo impegno ufficiale della fase a gironi.

Calciomercato Milan, Thiago Silva torna in Serie A: scelta definitiva

Una volta scaduto il contratto con il Chelsea, considerato l’ottimo stato di forma e la capacità di poter ancora fare la differenza, Thiago Silva potrebbe scegliere di rimanere in Europa per giocare ad alti livelli. Tra i calciatori impegnati quest’oggi nei due ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, tra l’altro, il brasiliano è stato il più votato dai nostri utenti nel sondaggio lanciato questa mattina su Twitter da Calciomercato.it.

Tra i calciatori più interessanti in scadenza di contratto il prossimo giugno, l’ex Milan è quello che i tifosi vorrebbero nella loro squadra per il prossimo anno. Nello specifico, Thiago Silva ha ottenuto il 60,7% dei voti, superando nettamente nel piazzamento finale Borna Sosa (28,6%), Fred (7,1%) e Alex Sandro (3,6%).