Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 dicembre

domenica 4 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 4 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con un nuovo problema per i bianconeri: “Juve, occhio a CR7“; “Altro guaio per la Signora, Ronaldo ha chiesto gli atti dell’inchiesta di Torino per avere i suoi 20 milioni”. Non mancano i riferimenti al Mondiale: “Messi da mille e una notte”. La colonna laterale della rosea, invece, è dedicata al ritorno della Serie A: “Scudetto arriviamo noi”.

Il ‘Corriere dello Sport’ dedica la prima pagina alla vittoria dell’Argentina contro l’Australia negli ottavi di finale di Qatar 2022: “Leo gratias”. Sulla situazione della ‘Vecchia Signora’, invece, arrivano nuove indiscrezioni: “Un miliardo per la Juve“. Gli altri titoli di giornata del ‘Corriere’: “Mbappé, c’è la sfida con Szczesny“; “Ansia per Pelé, sospese le cure”; “La Goggia è un jet: un trionfo bis in libera”.

‘Tuttosport’ apre con la ‘Vecchia Signora’: “Juve via da Torino: ecco perché”. Anche l’altra metà della città ha ampio spazio: “Juric, Filadelfia, Museo, Primavera, il nostro Toro”. Il taglio alto, invece, è dedicato alla grande vittoria della Goggia: “Super Sofia! Non ce n’è per nessuno”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 4 dicembre

All’estero, continuano a tenere banco i Mondiali in corso. Il quotidiano argentino ‘Olè’ apre con un ringraziamento a Leo Messi e compagni: “Gracias Mil”, con un riferimento alla millesima partita della ‘Pulga’. Guarda alla partita di questo pomeriggio, invece, ‘L’Equipe’: “Les Blues en pole position”. Gli altri titoli di giornata: “Argentine contre Pays-bas, Premier quart de legende”.