Cristiano Ronaldo scaricato anche in Nazionale: decisione scioccante

Continua il periodo difficile per Cristiano Ronaldo che viene scaricato anche dai tifosi del Portogallo: decisione che spiazza tutti

Il futuro di Cristiano Ronaldo a livello di club è ancora tutto da decidere. Il portoghese deve ancora trovare una nuova squadra dopo la separazione dal Manchester United. Adesso sicuramente CR7 è concentrato sul Mondiale con il Portogallo che affronterà la Svizzera agli ottavi di finale. L’ultima partita del portoghese però sicuramente non è stata positiva.

Infatti contro la Corea del Sud ha fallito diverse occasioni sotto porta, sicuramente non da lui. Un periodo non proprio positivo per il campione portoghese, che potrebbe riflettersi anche sulla tifoseria portoghese. Infatti per CR7 è arrivata l’ennesima notizia negativa, con i tifosi portoghesi che sembrerebbero scaricarlo dopo la brutta prestazione nell’ultima partita. Il sondaggio non lascia dubbi.

Cristiano Ronaldo scaricato anche dal Portogallo: il 70% non lo considera inamovibile

Il Mondiale del Portogallo prosegue nonostante la brutta prestazione contro la Corea del Sud, partita persa per 1-2 all’ultimo minuto. Tra i peggiori in campo sicuramente c’è stato Cristiano Ronaldo, che ha sbagliato tante occasioni sotto porta.

Agli ottavi di finale il Portogallo affronterà la Svizzera, passata come seconda nel girone col Brasile. A sorpresa però arriva la scelta dei tifosi portoghesi sulla formazione e in particolare su Cristiano Ronaldo. In un sondaggio effettuato da ‘A Bola’, il 70% di tifosi non considererebbe più CR7 inamovibile. Una presa di posizione da parte dei tifosi che sicuramente coglie di sorpresa. Un chiaro segnale di un ricambio generazionale che forse non lascia più spazio a Cristiano Ronaldo, nonostante la sua storia calcistica sia ormai nota a tutti, soprattutto a livello realizzativo. Vedremo se Santos per la prossima partita contro la Svizzera darà retta al sondaggio effettuato e dalla volontà dei tifosi. Certo non vedere CR7 nell’undici titolare del Portogallo sarebbe sicuramente un qualcosa di clamoroso, soprattutto per una partita importante come l’ottavo di finale di un Mondiale. Martedì alle 20 la tanto attesa partita, che potrebbe diventare anche un crocevia per Cristiano Ronaldo anche per quanto riguarda il suo futuro a livello di club.