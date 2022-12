Caos Juve, arriva pure Ronaldo: ecco la sua mossa

Arrivano nuove indiscrezioni legate all’inchiesta Prisma, che coinvolge la Juventus: si è mosso anche Cristiano Ronaldo

La situazione si fa ogni giorno più pesante in casa Juventus: l’Inchiesta Prisma della Procura di Torino prosegue ed arrivano nuovi aggiornamenti che possono preoccupare la ‘Vecchia Signora’. Questa volta, infatti, si sono mossi anche i legali di Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, un avvocato di fiducia del cinque volte Pallone d’Oro lo scorso 4 novembre ha chiesto alla Procura di Torino di avere gli atti dell’inchiesta. Il campione portoghese, oltre a cautelarsi da qualsiasi scenario possibile, vuole approfondire quanto successo nella manovra stipendi. In particolare, gli mancherebbero 19,9 milioni tra i corrispettivi ricevuti dalla Juventus e si starebbe muovendo per averli. È di diverso avviso Maurizio Arrivabene, che agli inquirenti ha dichiarato: “Per quanto a mia conoscenza, non abbiamo arretrati con Ronaldo”. L’operazione CR7 ha contribuito a complicare i conti di ‘Madama’.

L’operazione Ronaldo impatta ancora sulla Juventus: ballano 20 milioni

La decisione di puntare su Cristiano Ronaldo e mettere in piedi l’operazione con il Real Madrid e Jorge Mendes ha creato degli attriti nella dirigenza della Juventus. Una spaccatura che, insieme ad altre differenze di visione, ha portato all’addio di Beppe Marotta e alla relativa promozione di Fabio Paratici. Un passaggio che, analizzato col senno di poi, non ha portato grandi benefici alla ‘Vecchia Signora’ e adesso rischia di mettere il club in una situazione estremamente delicata.

L’Inchiesta Prisma da parte della Procura di Torino non si ferma e la Juventus potrebbe dover far nuovamente i conti con Cristiano Ronaldo. Come detto sopra, l’entourage del portoghese sta analizzando gli atti dell’inchiesta e vorrebbe avere dai bianconeri quei 19,9 milioni che ancora non gli sarebbero stati corrisposti. Una promessa tra il campione portoghese e Andrea Agnelli che dovrebbe ancora essere saldata. Oltre a tutto quello di cui si discute negli ultimi giorni, anche Ronaldo potrebbe tornare alla carica con la Juventus.