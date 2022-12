Inghilterra perde la sua stella: lascia i Mondiali per motivi familiari

L’Inghilterra avanza ai Mondiali, ma per Southgate ci sono brutte notizie: il ct deve rinunciare a uno dei più forti

Soltanto il pareggio per 0-0 contro gli Stati Uniti, a rallentare finora l’andatura dell’Inghilterra ai Mondiali in Qatar. La nazionale dei Tre Leoni, per il resto, ha sempre largheggiato: nel girone, 6-2 all’Iran e 3-0 al Galles e altra vittoria convincente negli ottavi di finale contro il Senegal che sta maturando in questi minuti, con un altro tris firmato Henderson, Kane e Saka.

E’ vero, nel primo tempo a lungo gli africani hanno messo in difficoltà i britannici, ma, una volta saltato il tappo con la prima rete, la gara è cambiata totalmente, con una superiorità inglese da lì piuttosto netta. Il potenziale offensivo a disposizione di Southgate è notevole e del resto la sua squadra arrivava a questi Mondiali, anche se con un pizzico di malumore per il flop in Nations League, con credenziali di tutto rispetto, reduce dal quarto posto di Russia 2018 e dalla finale persa a Euro 2020 con l’Italia. Una squadra sicuramente da tenere d’occhio e che per la Francia, nel quarto di finale che si profila, non sarà di certo un avversario facile, in una sfida di grandissimo fascino. Ma per Southgate c’è una brutta notizia, maturata già prima del match con il Senegal.

Inghilterra, Sterling fuori dalla gara con il Senegal: lascia il Qatar per problemi familiari

Non ha preso parte infatti alla sfida Raheem Sterling. L’attaccante del Chelsea, come annunciato dalla federazione britannica sui propri canali ufficiali, sta affrontando dei non meglio precisati problemi familiari. Problemi per i quali, come riportato nel corso della partita di stasera da ‘Rai Sport’, il giocatore avrebbe già lasciato il Qatar. Una assenza a cui questa sera la nazionale inglese è riuscita ad ovviare, ma a questo punto è da capire se il giocatore riuscirà eventualmente a ritornare dai suoi compagni per il prosieguo del torneo. Si tratterebbe senza dubbio di una assenza piuttosto pesante, anche se, come abbiamo detto, l’arsenale in attacco dell’Inghilterra resta anche senza di lui di altissimo profilo.