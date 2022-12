Insuperabili e Kappa, nasce una nuova collaborazione

Nuova collaborazione tra la Fondazione Ecoeridania Insuperabili e Kappa: i ragazzi di Insuperabili testimonial della campagna #KeepPerforming

La Fondazione Ecoeridania Insuperabili ha annunciato l’avvio di una nuova collaborazione con Kappa. Ci saranno anche i ragazzi dell’associazione tra i testimonial della campagna digital #KeepPerforming.

La Fondazione promuove, con l’aiuto di una serie di Testimonial tra i quali Giorgio Chiellini, le Scuole Calcio Insuperabili per i ragazzi con disabilità cognitivo, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale. Insieme a ‘Truly Design’ e ‘Strulle’, l’associazione sarà protagonista della campagna fall-winter 2022 del marchio torinese.

I ragazzi di Insuperabili saranno quindi tra i tre team protagonista della nuova campagna dell’azienda di abbigliamento sportivo. Con l’Associazione ci saranno anche Truly Design, la crew di street street artists nata sempre a Torino nel 2003, e il trio di dj tutto al femminile ‘Le Strulle’. La campagna Kappa vuole far risaltare le caratteristiche principali che accomunano i tre team testimonial: l’esaltazione della diversità, il desiderio di cercare nuovi orizzonti, la determinazione nel superare costantemente gli ostacoli. Nella campagna Kappa si vuole evidenziare come la forza di un team abbia la potenza di amplificare il successo delle storie individuali.

La campagna #KeepPerforming è firmata Mashfrog Creative Solutions, agenzia creativa con sedi a Milano, Roma e in altre sei città internazionali. Davide Leonardi, presidente di Insuperabili, commenta così la nuova collaborazione: “E’ per noi un motivo di orgoglio e una grande emozione. Questo momento costituisce un passaggio importante di un percorso condiviso e cominciato l’anno scorso. Sono entusiasta di vedere i ragazzi di Insuperabili scelti come Testimonial per una campagna così importante come #KeepPerforming, che promuove gli stessi valori ed obiettivi che proviamo a trasmettere ai nostri atleti. Siamo infatti fermamente convinti che il team sia in grado di migliorare, accrescere e potenziare il valore del singolo, in ogni contesto sportivo e non”.