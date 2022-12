Ritorno al futuro Juventus, si riparte dal grande ex

Calciomercato Juventus, il verdetto non ammette repliche: qualcuno ha già caldeggiato il ritorno di Beppe Marotta in bianconero.

Alta tensione in casa Juventus. Le dimissioni di tutto il CDA bianconero hanno rappresentato la punta dell’iceberg di una situazione che potrebbe subire scossoni importanti anche nel corso delle prossime settimane.

A stretto giro di posta si aspettano risposte definitive dai vari filoni d’indagine portati avanti dalla Procura di Torino. Nel frattempo, però, John Elkann ha preso in mano le redini della situazione. La nomina di Ferrero come nuovo presidente è solo uno degli indizi che porteranno ad un restyling completo del parco dirigenziale. A rimodulare il nuovo ciclo potrebbero essere vecchi cavalli di ritorno.

Non è un caso che le candidature dei vari Chiellini e Del Piero siano ritornate prepotentemente in auge. All’ex capitano della Juve potrebbe essere infatti affidato il ruolo da vice presidente: ipotesi che il “Pinturicchio” non ha scartato a priori nei vari annunci di cui si è reso protagonista negli ultimi giorni.

Sondaggio CM.IT: il ritorno di Marotta alla Juventus l’opzione più votata

Abbiamo chiesto ai lettori di CMIT quale cavallo di ritorno possa aiutare la Juventus ad uscire dal periodo di crisi in cui è sprofondata. Il 41% dei votanti ha caldeggiato la proposta “Marotta come dirigente“: segnale evidente che l’operato dell’attuale ad dell’Inter non è stato certamente dimenticato. Diverse voci rincorse nell’ultimo periodo hanno alimentato quest’indiscrezione che al momento resta confinata nell’alveo delle mere possibilità. Il 28.8% dei votanti vece invece l’opzione rilancio della Juve diretta conseguenza di un eventuale ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera.

Più staccate invece le opzioni “Chiellini club manager” (che ha ottenuto il 23.7% dei voti) e “Dybala come calciatore“, che si attesta solo sul 6.4%. Staremo a vedere in quale direzione si orienteranno le mosse di “Madama” nel corso delle prossime settimane. L’aria del cambiamento sarà un inossidabile punto di non ritorno, da cui la Juventus spera di ricavare quella linfa vitale con cui recuperare quella stabilità e quell’unità di intenti improvvisamente smarrita. Agnelli dixit.