Accuse e gomitate ad un membro Fifa: maxi squalifica in vista

Furia dopo la gara, piovono accuse e persino gomitate ad un componente Fifa: possibile una maxi squalifica

Tra le tante big uscite a sorpresa in questo primo turno di Coppa del Mondo c’è anche l’Uruguay. I sudamericani erano tra i favoriti, insieme al Portogallo, per il passaggio del turno, ma la vittoria per 2-0 contro il Ghana è risultata inutile visto il successo della Corea del Sud contro il Portogallo. I coreani, con differenza reti alla pari degli uruguayani, si sono qualificati per il maggior numero di gol segnati.

Una beffa per la ‘Celeste’ di Alonso, che al termine della sfida contro le ‘Black Stars’ ha fortemente recriminato per alcune decisioni dell’arbitro, il tedesco Siebert, tra l’altro già finito al centro della critica dopo la sfida di Champions League tra Milan e Chelsea per un rigore assegnato agli inglesi che ha portato all’espulsione di Tomori.

Uruguay, furia Gimenez: gomitata ad un componente Fifa

Il direttore di gara è stato letteralmente accerchiato dai giocatori uruguayani al termine della sfida. Contestate in particolare due situazioni in cui i sudamericani chiedevano calcio di rigore. La prima, rivista tra l’altro al Var, è un contatto tra Amartey e Nunez, la seconda un intervento ai danni di Cavani. Decisioni che hanno fatto esplodere di rabbia gli uruguayani a fine gara. Tra i più furiosi, sottolinea ‘As’, José Maria Gimenez. Il difensore dell’Atletico Madrid ha dovuto essere fermato da diversi colleghi. Nel suo inseguimento, diversi video mostrano che il difensore non ha esitato a sporgere il gomito per colpire un componente della Fifa che in quel momento si trovava in campo vicino all’arbitro. Il giocatore è stato registrato mentre lanciava dure accuse e insulti, senza preoccuparsi di essere registrato.

Per lui si profila dunque una sanzione pesante. In zona mista il calciatore non ha voluto parlare. Si sono invece espressi i veterani della squadra come Godin e Suarez. “Stanno fischiettando cose incredibili in questo Mondiale: orgoglioso di essere uruguaiano anche se non ci rispettano” le parole dell’attaccante. Si è ora in attesa dell’avvio del procedimento sanzionatorio. La commissione disciplinare riceverà il rapporto e aprirà un fascicolo per indagare su quanto accaduto subito dopo il fischio finale.