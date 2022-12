“Cena segreta? Sono cavolate”: arriva l’annuncio UFFICIALE

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato le ultime indiscrezioni in merito ad un incontro segreto fra i presidenti dei grandi club di Serie A

Intervenuto a margine di un evento a Milano, più precisamente a Palazzo Lombardia, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato le voci in merito ad una presunta cena segreta nella quale sarebbe stato presente anche Andrea Agnelli ed altri vertici del calcio italiano a livello di club: “Sono cavolate, sono un uomo sereno. Abbiamo già fatto chiarezza sul fatto perché ci fosse stato quell’incontro, era per parlare di calcio e di meeting così ne ho fatti tantissimi”.

Cena segreta e caos Juve, il recap della vicenda

Negli ultimi giorni la questione legata alla Juventus è diventata centrale all’interno dell’informazione sportiva in Italia e non solo. Tutto è partito dalla serata di lunedì quando, poco dopo le 21, è arrivato l’annuncio delle dimissioni in massa del CdA della Vecchia Signora in seguito alle varie inchieste di Consob e giustizia ordinaria su presunti illeciti legati al falso in bilancio e alle plusvalenze fittizie.

Nei giorni scorsi inoltre sono iniziate a trapelare le prime indiscrezioni provenienti dalle intercettazioni nei confronti dei diretti interessati. Nel mirino non c’è soltanto Fabio Paratici, ma anche altri vertici della Juventus fra i quali Andrea Agnelli, presidente dimissionario. Più precisamente, in merito a questa presunta cena segreta, si è parlato di un incontro, alla presenza delle massime cariche di Lega Serie A e FIGC, di sei club del campionato italiano fra i quali ovviamente la Juventus di Agnelli.