UFFICIALE | Ribaltone improvviso in Serie A: ecco il nuovo allenatore

La Serie A è ferma per il Mondiale, ma le sorprese non mancano. Una squadra ha cambiato l’allenatore della prima squadra, c’è già il comunicato ufficiale

È momento di fermarsi, riposarsi dopo un tour de force durato mesi, ma anche il tempo delle riflessioni in Serie A. È questo sta accadendo anche in casa Verona, dove c’era tanto su cui interrogarsi, per il presente e anche per il futuro.

I veneti sono arrivati alla sosta per il Mondiale con tanti dubbi e l’incubo retrocessione che, settimana dopo settimana, si è fatto sempre più concreto. Le cose non vanno bene, e a parte qualche prestazione che ha mostrato grinta e voglia di ribaltare il momento negativo, di acuti ce ne sono stati ben pochi. Nella seconda parte di stagione, però, l’intenzione è di ripartire in maniera totalmente diversa. E per farlo, la società ha preso una decisione importante riguardante la guida tecnica della squadra.

Il Verona annuncia il nuovo allenatore: è Zaffaroni

Il Verona, infatti, ha deciso di affidare la prima squadra a Marco Zaffaroni. Salvatore Bocchetti non è stato esonerato, ma affiancherà il nuovo e più esperto allenatore. Di seguito il comunicato pubblicato dal club veneto: “Hellas Verona FC comunica di aver affidato in data odierna la conduzione tecnica della Prima Squadra a Mister Marco Zaffaroni, nato a Milano il 20 gennaio 1969. Zaffaroni sarà affiancato da Mister Salvatore Bocchetti. Il collaboratore tecnico sarà Luigi Pagliuca. I preparatori atletici saranno Marcello Iaia e Riccardo Ragnacci. Il preparatore dei portieri sarà Massimo Cataldi. Il match analyst sarà Guido Didona“.

Ci sono anche le prime parole di Zaffaroni con il suo nuovo club: “Ringrazio il Presidente Maurizio Setti, il Responsabile Area Tecnica Francesco Marroccu e il Direttore Sportivo Sean Sogliano per la fiducia che mi hanno dimostrato. Sono orgoglioso per l’incarico ricevuto e consapevole delle difficoltà che tutti insieme dovremo affrontare e superare, per provare a risalire in classifica. Concentrerò tutte le mie forze e le mie energie al campo insieme a Mister Bocchetti, a tutto lo staff e ai giocatori. Questa lunga pausa di campionato ci permetterà di conoscerci bene e lavorare al meglio, per farci trovare pronti alla ripresa del campionato, mercoledì 4 gennaio“.