Mondiale top e addio per 20 milioni: ora la Premier lo strappa al Milan

Il club rossonero potrebbe perdere il giocatore per volare in Inghilterra. In Qatar è uno dei protagonisti della sua Nazionale

Il calciomercato estivo del Milan non ha portato i frutti sperati. I nuovi volti hanno faticato terribilmente a dare una mano a Stefano Pioli. La lente di ingrandimento è stata puntata, chiaramente, su Charles De Ketelaere, costato 32 milioni di euro più 3 di bonus, ma anche gli altri arrivi non sono riusciti ad imporsi.

Nell’ultima partita di campionato contro la Fiorentina, Vranckx e Dest sono entrati in campo col piglio giusto, contribuendo alla vittoria contro i viola. Troppo poco è vero ma c’è la concreta speranza che nella seconda parte di stagione possano essere protagonisti con la maglia dei campioni d’Italia.

Il terzino, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona, nelle ultime ore di mercato, sta, inoltre, trasmettendo ottime sensazioni anche dal Mondiale. Il giocatore, protagonista con la maglia degli Stati Uniti, si giocherà una maglia da titolare con Davide Calabria. Per Florenzi, infatti, ci sarà ancora da aspettare.

Il futuro di Dest resta comunque tutto da scrivere. Il giocatore 22enne ha uno stipendio importante di circa 3/3,5 milioni di euro netti e per il riscatto il Barcellona vuole 20 milioni di euro. Una cifra importante che il classe 2000 dovrà dimostrare di valere sul campo.

Calciomercato Milan, Dest nel mirino della Premier League

Le gare giocate al Mondiale lasciano decisamente ben sperare. Le sue prestazioni, fin qui, sono state più che positive e oggi proverà a dare una mano alla sua Nazionale per volare ai quarti di finale, contro l’Olanda. Nel frattempo Dest è riuscito a riaccende l’interesse nei suoi confronti. In Inghilterra il suo nome è, infatti, tornato prepotentemente di moda.

Sam Blitz di ‘Sky Sports’ parla così del giocatore: “Dest ha svolto tranquillamente i suoi compiti in modo davvero impressionante – afferma -, potrebbe essere uno da tenere d’occhio per la Premier League”.

Appare evidente, dunque, che Dest non faticherà a trovare una nuova sistemazione qualora il Milan decidesse di non puntare su di lui. E’ chiaramente un discorso che verrà affrontato solamente in Primavera ma gli ottimi rapporti tra il suo entourage e la dirigenza rossonera fanno sì che tutte le porte siano davvero aperte.