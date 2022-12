Vuole la Juve: l’annuncio UFFICIALE che spazza tutti i dubbi

Le ultime di calciomercato sui bianconeri mettono in evidenza le dichiarazioni dell’attaccante in ottica futuro

Vuole solo la Juventus. Se c’erano dei dubbi, adesso non ce ne sono più. L’annuncio arriva direttamente dal Qatar, dove sta disputando il Mondiale.

Il futuro deve essere, o meglio vuole che sia a tinte bianconere. Parliamo di Arkadiusz Milik, che a ‘RTL’ ha detto chiaramente che intende proseguire la sua avventura a Torino, alla Juve che vanta un diritto di riscatto a 7 milioni che, al momento, appare propensa a esercitare visto l’ottimo rendimento del bomber ex Napoli di proprietà ancora del Marsiglia.

Calciomercato Juventus, Milik vuole restare: “Sono in un grande club e spero di rimanerci”

“Futuro? Sono ancora un giocatore dell’OM, ​​perché mi sono trasferito a Torino solo in prestito. I tifosi del Marsiglia mi hanno impressionato, è stato un grande momento per me, però sono in un grande club e spero di rimanerci“, le parole del centravanti polacco adesso al Mondiale con la sua Nazionale.

Milik ha disputato un’ottima prima parte di stagione e di avventura in bianconero, realizzando 6 gol tra campionato e Champions League in diciassette presenze complessive. Il discorso riscatto, per evidenti motivi, è rimandato a fine stagione, ma se dovesse proseguire sui livelli di agosto-ottobre sicuramente verrebbe confermato, con i bianconeri che andrebbero a esercitare l’opzione d’acquisto. In tal senso, però, non si può escludere un tentativo atto a ottenere un piccolo sconto sui 7 milioni pattuiti.