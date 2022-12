Ora non può più aspettare: l’ultimatum travolge Juve e Milan

Il suo destino sarà lontano dall’attuale club, ma ora non può più aspettare. Juve e Milan si fanno sotto per portare a termine il colpo

Il Mondiale per alcuni è già finito, senza grosse attenuanti per gli errori commessi. Tra questi c’è sicuramente il Belgio, che non è più in mano a Roberto Martinez, ma nella massima competizione per Nazionali ha deluso tanto.

È la fine di un ciclo, la fine di una generazione che poteva portare a casa molto più di un’eliminazione ai gironi, ma è stata tradita da alcuni dei suoi simboli più importanti, se non tutti. Sulla fascia destra, da titolare, non è mancato il contributo di Thomas Meunier. Il laterale ha un fisico pazzesco e una facilità di corsa impressionante, ma manca soprattutto nella fase di rifinitura e nel fiuto per il gol, quando si tratta di capitalizzare i chilometri messi in cascina. Ora, però, c’è da tornare a pensare al club, al suo percorso nel Borussia Dortmund, ma anche a un futuro che potrebbe proseguire in maniera molto diversa. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e da diverse sessioni di calciomercato le big lo seguono con grande attenzione. Su tutte, c’è il Barcellona che ha bisogno di un rinforzo in quella zona di campo, ma non ha ancora affondato il colpo. Ora il tempo per farlo sta volgendo al termine.

Meunier non aspetta il Barcellona: Juve e Milan si fanno sotto

Meunier vuole lasciare i gialloneri e questo pare chiaro: in questa stagione ha totalizzato solo il 47% di presenze da titolare, senza brillare più di tanto. Dopo che per ben due sessioni di calciomercato l’assalto dei blaugrana è andato a vuoto, però, il calciatore, se non ci saranno passi concreti, si guarderà attorno. È quello che scrive anche il ‘Mundo Deportivo’, sottolineando che ci sarebbero già altri club interessati. Si tratta di Milan, Juve e Manchester United, tutte a caccia, con necessità e disponibilità diverse, di un rinforzo sulla fascia destra. Resta da sottolineare che Meunier aspetta comunque prima il Barcellona, il club che aveva già scelto per il suo futuro. Il suo ultimatum, però, anche in maniera indiretta, è arrivato forte e chiaro: ora le italiane possono davvero sperare di portarlo in Serie A, dove per caratteristiche potrebbe davvero fare bene.