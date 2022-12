Addio Inzaghi, invocato il ritorno all’Inter: “C’è bisogno di lui”

L’allenatore nerazzurro potrebbe giocarsi la riconferma in panchina durante la seconda parte di stagione

Complice il ritardo di 11 punti in classifica sul Napoli, per l’Inter non sarà per niente semplice la rincorsa che vedrà protagonista la formazione nerazzurra dal prossimo 4 gennaio. La squadra di Simone Inzaghi, al ritorno in campionato, dovrà vedersela a San Siro proprio contro Luciano Spalletti in uno scontro da dentro o fuori.

Del rendimento dell’inter nei primi tre mesi della stagione ha parlato l’ex centrocampista Stephane Dalmat in esclusiva per ‘interlive.it’: “Credo che si sarebbe potuto fare molto meglio. L’Inter ha una rosa importante che gli può e gli deve permettere di fare bene sia in campionato che in qualsiasi altra competizione. E’ vero, è stata una prima parte di stagione un po’ complicata, ma perlomeno hanno fatto bene in Champions”.

L’ex nerazzurro, poi, non è sembrato essere del tutto convinto della gestione da parte del gruppo Suning: “Sono dell’idea che l’Inter dovrebbe avere un proprietario che arrivi a far di più, in modo tale da poter permettersi di comprare tanti giocatori di buon livello. Lo merita l’Inter e lo meritano anche i loro tifosi”.

Calciomercato Inter, Dalmat chiama Simeone: “Sarebbe perfetto”