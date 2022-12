Ha rifiutato il Real Madrid: l’Inter ‘perde’ 40 milioni

Il colpo di scena di mercato coinvolge i nerazzurri nell’intreccio con la formazione guidata da Carlo Ancelotti

Manca ancora un mese prima del ritorno in campo in Serie A e dell’apertura del mercato invernale. Tante formazioni per questa ragione hanno ripreso già gli allenamenti in preparazione dalla seconda parte di stagione. Tra queste, ad esempio, l’Inter ieri pomeriggio si è ritrovata nel raduno di Appiano Gentile.

Squadra al gran completo per i nerazzurri, eccezion fatta per i calciatori impegnati con le proprie nazionali ai Mondiali di Qatar 2022. Domani, invece, Simone Inzaghi e i suoi ragazzi partiranno alla volta della tournée di Malta, nella quale saranno protagonisti per i prossimi cinque giorni con due amichevoli: la prima il 5 dicembre contro la formazione locale del Gzira United, mentre la seconda il 7 nell’amichevole prestigiosa contro il Salisburgo.

Tornando al mercato, invece, uno dei possibili nomi caldi in uscita della formazione nerazzurra potrebbe essere Denzel Dumfries. L’esterno olandese è stato questo pomeriggio autore di un’ottima prestazione contro gli Stati Uniti, negli ottavi di finale dei Mondiali indirizzati da una rete e dai suoi due assist per Depay e Blind. Un match che potrebbe riaccendere l’interesse di numerosi club nei suoi confronti, a fronte dell’apertura dell’Inter ad una sua partenza.

Calciomercato Inter, James rifiuta il Real Madrid: il Chelsea si allontana da Dumfries

Tre le possibili candidate, a tirarsi fuori dalla corsa a Dumfries potrebbe però essere il Chelsea. Il club inglese, sulle tracce dell’ex Psv Eindhoven la scorsa estate, potrebbe cambiare improvvisamente la propria strategia. Come riportato da ‘El Nacional’, infatti, Reece James avrebbe rifiutato la corte del Real Madrid di Carlo Ancelotti, anche per via del rinnovo di contratto ufficiale siglato lo scorso settembre con il Chelsea.

La permanenza a Londra del forte terzino inglese, dunque, potrebbe stravolgere i piani del club presieduto da Todd Boehly. Qualora Ancelotti non riuscisse a convincere James a lasciare i ‘Blues’, difficilmente il Chelsea tornerebbe alla carica per Dumfries. Una concorrente in meno sul calciatore che l’Inter valuta sui 40 milioni di euro e che consentirebbe una mega plusvalenza ai nerazzurri in caso di cessione.