Del Piero, Chiellini e Platini: cosa sta succedendo in casa Juve

John Elkann sta lavorando al nuovo consiglio di amministrazione della Juventus: ecco cosa sta succedendo con Del Piero, Chiellini e Platini

Si sta formando la Juventus che verrà, quella che dovrà riportare la società sulla retta via e continuare ad essere competitiva: come espresso da John Elkann, le ambizioni dei bianconeri sul campo restano invariate. Intanto, il nuovo consiglio di amministrazione si sta delineando.

Tanti sono i nomi che stanno orbitando intorno alla ‘Vecchia Signora’ e che, in qualche modo, infiammano i tifosi. Su tutti quello di Alessandro Del Piero, ma non vanno dimenticati anche quelli di Michel Platini e Giorgio Chiellini. L’identikit è quello di una figura di campo dalla forte riconoscibilità bianconera, che possa fare da garante agli occhi dei tifosi e che sappia dettare la linea dal punto di vista sportivo. Ecco qual è la situazione in casa Juventus.

Juve, il nuovo Cda sarà tecnico: Del Piero dovrà ancora attendere

Le voci sul possibile ritorno di Alessandro Del Piero in bianconero si sono fatte sempre più insistenti negli ultimi giorni. Tanto che il diretto interessato ha rotto il silenzio con un comunicato ufficiale sui propri profili social: la linea della Juventus potrebbe essere quella della cautela. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il nuovo Cda sarà composto solo da profili tecnici e giuridici: l’ingresso in società di Del Piero potrebbe avvenire solo in un secondo momento in futuro.

Solamente quando la Juventus sarà fuori da questa situazione spinosa, si penserà a determinare una nuova area sportiva, dove potrebbero tornare in auge profili come Del Piero, Platini, Chiellini e Buffon. Per il momento, a guidare l’area tecnica dovrebbero essere coloro che sono sopravvissuti al repulisti societario: Federico Cherubini e Massimiliano Allegri. Sul campo, quindi, i bianconeri ripartiranno da loro due, che dovranno tenere la squadra al riparo dalla tempesta che impazza intorno alla società. Solamente quando si stabilizzerà la situazione si potrà tornare a programmare il futuro con una visione più ampia: in quel momento, potrà tornare molto utile la candidatura di Alessandro Del Piero.