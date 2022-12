Adani contro Ronaldo in diretta: cosa sta succedendo

Daniele Adani continua ad attirare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Durante Corea del Sud-Portogallo non è mancata una stoccata a Cristiano Ronaldo

Il Mondiale in Qatar arriva al dunque e già le partite di oggi rappresentano uno snodo importante, uno di quelli che compone il tabellone degli ottavi di finale della massima competizione per Nazionali.

E i riflettori nell’ultima ora si sono accesi, per forza di cose, ancora una volta su Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è già andato a segno una volta, all’esordio, e oggi sembra avere grande voglia di mettersi in evidenza e aggiornare il suo score da record. Per il momento, non è ancora successo nonostante le giocate di alta scuola non siano affatto mancate. E anche le occasioni, perché almeno due volte l’ormai ex Manchester United stava riuscendo a gonfiare la rete. Il Portogallo, invece, è sul punteggio di 1-1, risultato che basta e avanza per il proseguo nel Mondiale dalla porta principale. Però, anche in un contesto del genere, una frecciata a CR7 da parte di Daniele Adani non è mancata.

Adani contro Ronaldo: la nuova frecciata in diretta

Attorno a Adani si sono scatenate forti critiche negli scorsi giorni, dopo l’esaltazione totale di Lionel Messi, in occasione del gol contro il Messico. Oggi, però, all’ex difensore dell’Inter, tocca commentare le gesta di Ronaldo durante la telecronaca Rai. E la critica non si è fatta attendere. Ronaldo tenta l’ennesima conclusione dalla distanza, che non porta nessuna vera occasione da gol. Adani dice subito: “Se si permette un tiro in porta deve essere più costruttivo”. Insomma, la bandiera di Adani è ben nota ed è quella Argentina, quindi di fatto della nemesi sportiva dell’ex bomber della Juventus. Vedremo se anche questa piccola frase riaccenderà le polemiche.