CM.IT | Roma, su Reynolds anche il Toronto di Insigne e Bernardeschi

Dopo un’ottima prima parte di stagione al Westerlo, Bryan Reynolds è molto corteggiato in MLS e sta valutando un ritorno in patria

Scarsamente utilizzato durante la sua avventura in giallorosso, Bryan Reynolds è riuscito a trovare una buona continuità di impiego e di rendimento nel campionato belga. Ingaggiato in prestito dal Westerlo la scorsa estate, il terzino statunitense ha un contratto fino al 30 giugno del 2025 con la Roma, che sta ricevendo più di una telefonata dagli Stati Uniti.

Già nelle scorse settimane si sono registrati sondaggi dalla MLS, ma negli ultimi giorni i contatti si sono fatti sempre più concreti. Di recente, si è parlato di un potenziale ritorno al Dallas o di un approdo al Real Salt Lake, ma, benché interessate, le due franchigie sono storicamente abbastanza parsimoniose in sede di mercato.

Calciomercato Roma, tris dalla MLS su Reynolds

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ad oggi sono tre i club che sono sulle tracce del 21enne texano in maniera più convinta: Chicago Fire, New York City FC e il Toronto di Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne. Una situazione ancora in divenire, che potrebbe portare a contorni più delineati nelle prossime settimane. Con quindici presenze, un gol e tre assist con la maglia del Westerlo, Reynolds ha messo in mostra alcuni progressi rispetto alla scorsa stagione che non sono passati inosservati in patria.