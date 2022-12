Intreccio Milinkovic-Bruno Fernandes: per la Juve cambia tutto

La Juventus per la prossima stagione va a caccia di almeno un centrocampista di alto profilo che possa far fare il salto di qualità al reparto. Obiettivo Milinkovic-Savic, ma l’intrigo si fa internazionale

Momento particolare in casa Juventus in virtù delle questioni societarie che stanno agitando le acque nell’ultimo periodo. I tifosi sono in attesa di capire il prossimo futuro della compagine bianconera che comunque dovrà anche programmare le prossime mosse in termini di calciomercato. Spazio al grande desiderio per il centrocampo, che agita i sonni della Juve ormai da qualche tempo. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic che presto scoprirà se la sua avventura al Mondiale con la Serbia potrà continuare o se al contrario arriverà oggi al capolinea.

Il centrocampista della Lazio si è conferma tra i migliori del campionato italiano, avendo un impatto buono anche sul Mondiale dove ha trovato la via del gol nella pirotecnica sfida contro il Camerun. Il contratto è in scadenza nel giugno 2024 con i biancocelesti di Lotito che rischia anche di perderlo a cifre più basse rispetto a quelle che ha sempre desiderato.

Calciomercato Juventus, intrigo Bruno Fernandes-Milinkovic: c’è anche il Real Madrid

Milinkovic-Savic non piace però solo alla Juventus, visto che anche il Real Madrid andrebbe a caccia di una soluzione simile per la propria mediana che sta pian piano subendo una rivoluzione. Secondo quanto evidenziato dal portoghese ‘Record’ anche Bruno Fernandes sarebbe però finito nel mirino dei ‘blancos’. Il centrocampista lusitano sta peraltro giocando un Mondiale di valore con due reti e altrettanti assist che stanno adombrando parzialmente persino Cristiano Ronaldo.

Fernandes inoltre ha un contratto con lo United fino al 2026 con opzione per una ulteriore stagione. Il Real ci pensa e si potrebbe quindi innescare una sorta di intrigo ad effetto domino. In questo caso il Madrid mollerebbe Milinkovic-Savic, che però a quel punto potrebbe anche innescare un prepotente ritorno di fiamma dello stesso Manchester United, che avrebbe poi bisogno di un nuovo centrocampista di valore assoluto.