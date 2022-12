Spagna KO ma qualificata: incubo Germania, agli ottavi va il Giappone!

Da pochi istanti sono terminate le due sfide del Girone E: Germania eliminata, Spagna avanti col brivido!

Per la Germania niente ottavi di finali: questa la seconda grande sorpresa di giornata. La compagine di Flick, pur riuscendo a ribaltare il Costa Rica, dice addio alla qualificazione agli ottavi per la contemporanea vittoria del Giappone ai danni della Spagna e per il computo della differenza reti favorevole agli iberici.

Va di lusso alle Furie Rosse, che dunque strappano il pass pur avendo perso il match con il Giappone per 2-1. Sulla falsariga di quanto successo con la Germania, i nipponici sono riusciti a rimontare l’iniziale vantaggio griffato Morata. Nella ripresa, il Paese del Sol Levante ha prima pareggiato i conti con Doan, salvo poi ribaltare il tutto con il goal di Tanaka, visionato al VAR. Di rimonta anche la Germania, trascinata da un super Havertz. I tedeschi si erano portati in vantaggio grazie a Gnabry, salvo poi subire la rimonta griffata da Tejeda e Vargas. Havertz ha prima riportato la gara sui binari dell’equilibrio, salvo poi griffare il vantaggio. Nel finale ha arrotondato il parziale Fullkrug, portandolo sul definitivo 2-4. Come già detto in precedenza, si tratta di una vittoria amara per la Germania. Agli ottavi vanno il Giappone la Spagna.

GRUPPO E Giappone 6, Spagna 4, Germania 4, Costa Rica 3