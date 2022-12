Scudetto revocato, l’avvocato spaventa la Juve: “Andrebbe di nuovo all’Inter”

Bufera sulla Juventus dopo le dimissioni dell’intero CDA del club, compreso il presidente Agnelli. Le possibili sanzioni per la società bianconera

Una nuova epoca alla Juventus, con le dimissioni presentate da Andrea Agnelli dopo dodici anni di presidenza nel club bianconero.

Con l’ormai ex presidente della ‘Vecchia Signora’ ha lasciato l’intero CDA, compresi Nedved e Arrivabene. John Elkann, massimo sponente della controllante Exor, ha nominato Gianluca Ferrero come nuovo numero uno della società piemontese e Scanavino nella carica di direttore generale. Alla base della decisione l’indagine della Procura di Torino sui bilanci degli ultimi anni della società, con il nuovo Consiglio di amministrazione che sarà nominato il prossimo 18 gennaio. La Juve si difende dalle accuse e in un comunicato ribadisce “La convinzione di aver operato sempre correttamente, di far valere le proprie ragioni e difendere i propri interessi in tutte le sedi“, si legge nella nota diffusa mercoledì sui canali ufficiali. Il sodalizio della Continassa contrattacca anche sull’indagine aperta dalla Procura Federale: “Una sanzione sportiva sarebbe infondata“.

Juventus, l’avvocato Grassani: “Non possiamo escludere nulla”

Sulla questione è intervenuto anche l’avvocato Mattia Grassani, che non chiude a nessun scenario tra eventuali penalizzazioni o esclusioni dal campionato di competenza: “Bisognerà tener conto di quanto le violazioni abbiano inciso sull’iscrizione ai campionati perché in quel caso la sanzione sarebbe pesante. Retrocessione o scudetto revocato? Non mi sento di escluderlo“, ha sottolineato Grassani al ‘Messaggero’. L’avvocato prosegue: “Ora sta piovendo ma potrebbe grandinare. Se le operazioni avessero avuto un impatto decisivo nei bilanci della Juventus, sarebbe un altro esempio di doping amministrativo e allora i punti di penalizzazione sarebbero tanti“.

Sulla delicata questione in merito alla bufera in casa bianconera è intervenuto anche il giornalista Sandro Sabatini: “I conti sono molto semplici, nel 2020 la Juventus di Sarri ha vinto lo scudetto con un punto di vantaggio sull’Inter di Conte – spiega a ‘Radio Radio’ – Se dovessero dargli anche solo 2 punti di penalizzazione per quella stagione, ecco che lo scudetto andrebbe di nuovo all’Inter“.