Milan, ritorno di fiamma con lo sconto: deciso lo ‘scippo’ a Simeone

Davanti al club rossonero potrebbe presentarsi un’ottima opportunità di mercato direttamente dai Mondiali di Qatar

Entrati nel vivo dell’ultima giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo si comincia decisamente a fare sul serio. L’Argentina di Scaloni, ad esempio, dopo un esordio traumatico con la sconfitta sorprendente contro l’Arabia Saudita, è riuscita a rimontare il proprio girone ed approdare agli ottavi da prima della classe.

Un’altra grande al di sotto dei propri standard è stata la Nazionale Belga. Orfana di Romelu Lukaku, rientrato dall’infortunio solamente per gli ultimi dieci minuti del match contro il Marocco, la selezione di Roberto Martinez questo pomeriggio – nel match complicatissimo contro la Croazia – avrà l’obbligo di vincere per ottenere aritmeticamente il pass per il prossimo turno.

Una Nazionale che sembra essere arrivata a fine ciclo, dopo annate in cui ha mostrato al mondo intero i suoi migliori talenti. In questa categoria, oltre all’attaccante dell’Inter, rientrano calciatori di altissimo livello come De Bruyne, Hazard, Mertens, Witsel e tanti altri. Anche Carrasco, ad esempio, è stato per anni uno dei trascinatori del Belgio, mentre in questo Mondiale ha disputato solamente 45 minuti nel match d’apertura con il Canada in cui era partito da titolare.

Calciomercato Milan, deciso il colpo Carrasco per la Serie A: l’esito del sondaggio

Nel sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it, si è parlato del match di questo pomeriggio tra Belgio e Croazia, chiedendo ai nostri utenti quale tra i tanti calciatori in vetrina potrebbe far comodo ad una delle big del nostro campionato. Scelta che è ricaduta in maggioranza sul nome di Yannick Carrasco, esterno offensivo dell’Atletico Madrid che pochi mesi fa è stato seguito dal Milan.

Il belga ha un contratto in scadenza nel giugno 2024 e, nonostante la clausola rescissoria da 60 milioni, senza rinnovo potrebbe lasciare i ‘colchoneros’ la prossima estate con un maxi sconto. Carrasco è stato scelto nel nostro sondaggio su Telagram dal 39% degli utenti, davanti ad altri profili interessanti come Andrej Kramaric dell’Hoffenheim (33%), il talento belga dell’Everton Amadou Onana (14%) e infine Mislav Orsic (14%), attaccante croato affrontato dai rossoneri in Champions League nel doppio match con la Dinamo Zagabria.