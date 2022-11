Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi mercoledì 30 novembre 2022

Tiene ancora banco, nelle prime pagine italiane, il momento delicatissimo della Juventus. Dopo le dimissioni di Agnelli e il cambio al vertice, è il momento di capire le possibili ripercussioni: “Juve, il rischio c’è” si titola sulla ‘Gazzetta dello Sport’. Bianconeri che potrebbero risentire anche sul campo, in un processo sportivo, delle ipotesi di reato contestate: “Inchiesta Federcalcio, l’incubo penalità e l’ombra della Uefa“. Emerge poi un retroscena sull’allenatore: “Allegri voleva dimettersi, ma Agnelli lo conferma“. In basso, sul Mondiale in Qatar che prosegue: “MESSI-CR7, testa a testa senza mai fine“. Stasera l’Argentina, contro la Polonia, deve vincere per passare il turno.

Apertura del ‘Corriere dello Sport’ con l’incubo penalizzazione per i bianconeri di taglio simile alla ‘rosea’: “La Juve rischia“. Mondiale nel segno dell’Inghilterra, che strapazza il Galles, vince il girone e si candida tra le pretendenti al titolo: “Il ruggito di Rashford“. Sul mercato, colpo di scena: “Kessie, mossa a sorpresa: si è offerto all’Inter“.

‘Tuttosport’ apre con le parole di John Elkann, che prende le redini del nuovo corso della Juventus: “Contrattacco Juve“, analizzando le strategie bianconere su tutti i fronti, sportivo, economico, societario e legale. In basso, titolo dedicato agli svincolati di lusso che si mettono in luce al Mondiale (Messi, Ronaldo, Rabiot, Thuram e altri): “Siamo liberi, chi offre di più?“. “Leao decida chi vuole essere“, è il monito di una leggenda del Milan come Ambrosini.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 30 novembre

All’estero, più spazio ai Mondiali in corso, con la prima fase che sta per concludersi. Stasera, resa dei conti nel gruppo C tra Polonia e Argentina: “Duelo Mundial“, titola ‘Sport’, in Spagna, con le foto in prima pagina di Lewandowski e Messi. Mentre il ‘Mirror’ celebra l’Inghilterra, che vince il suo girone con il successo largo sul Galles: “St. George 3 Dragons 0“.