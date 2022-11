Dai Mondiali all’Italia: ciclone Rashford in Serie A

Dai Mondiali in Qatar all’Italia, ciclone Rashford: il gioiello del Manchester United può sbarcare in Serie A. L’indiscrezione e tutti i dettagli

L’Inghilterra vicecampione d’Europa ha staccato il pass per gli ottavi di Qatar 2022 nel segno di Marcus Rashford. Il gioiello del Manchester United, autore di una doppietta contro il Galles, è destinato a far parlare di sé anche in sede di calciomercato.

Il suo contratto con i ‘Red Devils’ è in scadenza nel prossimo giugno, con il club inglese che potrà però sfruttare l’opzione annuale per un ulteriore anno in suo favore. In ogni caso, la situazione del centravanti inglese ha già attirato le attenzioni delle big europee, Juventus compresa, stando alle ultime indiscrezioni. Nel comunicato diffuso ieri, John Elkann ha già tranquillizzato i tifosi sul futuro del club: “Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo. Voglio ringraziare mio cugino Andrea Agnelli per averci dato emozioni straordinarie, che non dimenticheremo mai. In questi 12 anni abbiamo vinto tanto. Il merito è soprattutto suo, oltre che delle donne e degli uomini che sotto la sua guida hanno raggiunto obiettivi memorabili. La nostra storia parla di vittorie e ci dà la forza che serve proprio in questi momenti. Con il sostengo e l’affetto dei nostri tifosi, abbiamo l’occasione di costruire un futuro straordinario”. L’obiettivo di Elkann e della proprietà rimane quello di mantenere la Juventus ai vertici, nel segno della continuità e senza ridimensionare il calciomercato.

Calciomercato Juventus, occhi su Rashford: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, anche la Juventus è in corsa per la firma di Marcus Rashford. Il talento del Manchester United potrebbe lasciare i ‘Red Devils’ e piace, oltre al club bianconero, anche a Barcellona e Paris Saint-Germain. In attesa del nuovo CdA, Cherubini è completamente operativo sul mercato e continua a monitorare anche la situazione di Rashford. Vi terremo aggiornati.