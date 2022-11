CM.IT | Addio Atletico a gennaio, la Premier scalda i motori

Dopo aver fallito la qualificazione agli ottavi di Champions League, tra gennaio e giugno 2023 l’Atletico è costretta a cedere alcuni giocatori

Fuori da tutto dopo un girone di Champions League disastroso, l’Atletico Madrid guarda alla prossima sessione di calciomercato come un’occasione per ridimensionare le perdite economiche con qualche cessione. Utilizzato a fasi alterne da Diego Pablo Simeone, Joao Felix è ormai da settimane il nome più chiacchierato in questo senso. Nel mirino del PSG e di diverse big inglesi, l’attaccante portoghese non è facile da piazzare a gennaio, se non in prestito, in virtù di una valutazione molto elevata.

Anche per questo, l’ex Benfica non è ad oggi l’attaccante più vicino alla cessione a stretto gira di posta. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, con il placet di Diego Simeone, la dirigenza spagnola sta valutando offerte per Matheus Cunha proprio in queste settimane. Trattato dal Manchester United la scorsa estate, l’attaccante brasiliano in questa sessione di mercato è finito nel mirino di club di Premier League di minor cabotaggio, ma comunque in grado di garantire una plusvalenza all’Atletico.

Calciomercato, Cunha sul mercato: Premier in pressing

Dall’Inghilterra, si registrano dunque movimenti abbastanza concreti che potrebbero portare ad offerte scritte e ufficiali entro la prima metà di dicembre. Una situazione da monitorare con attenzione, anche per quanto riguarda gli eventuali movimenti in entrata dei colchoneros in caso di partenza dell’ex Hertha Berlino.