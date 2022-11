Calciomercato Milan, assalto a Ziyech in tre mosse

Il Milan tiene sempre nel mirino Hakim Ziyech, per arrivare al giocatore marocchino serve una strategia precisa da parte dei rossoneri

Mentre i Mondiali in Qatar proseguono, le squadre di club preparano la seconda parte della stagione, riguardo al campo e riguardo alle mosse di mercato da effettuare a gennaio. Monitora gli scenari con grande attenzione anche il Milan, che ha sempre Hakim Ziyech tra i propri pallini principali.

L’attaccante si sta mettendo in luce nella rassegna iridata con la maglia del Marocco, trascinato anche con un suo assist alla vittoria prestigiosa e pesantissima contro il Belgio, che avvicina la qualificazione agli ottavi di finale. Come noto, il giocatore non è certo protagonista nel Chelsea, dove, dopo le difficoltà con Tuchel, anche il rapporto con Potter non è affatto decollato. Un giocatore con le sue doti potrebbe comunque dare un grosso contributo ai rossoneri, sulla strada del tentativo di rimonta in classifica sul Napoli capolista e per provare ad avanzare in Champions League anche oltre gli ottavi di finale. Ecco perché il Diavolo ci pensa, anche se il suo pesante ingaggio da 6 milioni di euro è un ostacolo non di poco conto. Per mettere le mani su di lui, sarebbe comunque necessario mettere mano ad alcune operazioni in uscita.

Milan, prima le uscite per sognare Ziyech: Adli e gli altri in partenza

Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto sui principali dossier allo studio di Maldini e Massara da questo punto di vista. Hanno trovato poco spazio i giovani Adli e Lazetic, che potrebbero essere mandati altrove in prestito, per accumulare minutaggio ed esperienza. Per entrambi, possibili destinazioni in Serie A, con diversi sondaggi già pervenuti a Milanello. E un altro addio importante, soprattutto per la questione ingaggio, potrebbe essere quello di Bakayoko, che in questa stagione non è mai sceso in campo ed è più che mai ai margini. L’addio del francese è una questione che continua a tenere banco, anche se per adesso non si è ancora trovata una soluzione condivisa. Sia in entrata che in uscita, comunque, il mantra del club sarà cogliere le occasioni che dovessero presentarsi.