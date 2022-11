Il Mondiale lo rilancia, ora Maldini sfida la Juve: bagarre per il big

Il Mondiale in corso d’opera in Qatar sta rimettendo in mostra top player in difficoltà: ora il Milan sfida Inter e Juve

È ancora in corso la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali in Qatar. Tante big si stanno rialzando, altre sono attese al rilancio, mentre l’Argentina ha scacciato il fantasma eliminazione contro il Messico, ma non è finita.

Altrettanto ci sono diverse sorprese, piacevoli, di formazioni meno quotate che però stanno ben impressionando. Come il Giappone e l’Arabia Saudita, che hanno steccato alla seconda partita ma sono ancora largamente in corsa per la qualificazione. E così l’Iran e gli Stati Uniti, che daranno vita a uno scontro diretto accesissimo per gli ottavi di finale. La vittoria dei mediorientali nel recupero col Galles ha fatto parlare ed emozionare. La prestazione degli USA contro l’Inghilterra ha stupito per solidità e qualità, visto che la formazione di Berhalter molto probabilmente meritava la vittoria. Un girone complicato, quello degli uomini di Southgate che è in una situazione di classifica positiva ma non può rilassarsi col Galles.

Juve, Pulisic lancia segnali e pure il Milan ci pensa

La nazionale americana sta mettendo in mostra diversi talenti, da Musah che piace all’Inter a Weah e pure l’esterno Robinson, accostato ai nerazzurri anche lui. Ma soprattutto sembrato tornato ad alti livelli anche Christian Pulisic, che nel Chelsea sta facendo parecchia fatica. Tuchel lo impiegava da falso nueve e il rapporto non era idilliaco, con Potter le cose non sono cambiate granché. Anzi, l’ex Borussia è usato come spaccapartite, mai dall’inizio. Giocando nella sua posizione, Pulisic sta dimostrando di avere ancora tantissimo da dare e il Chelsea – che ha fatto sapere di volerlo sacrificare – può ‘accontentarsi’ di una quarantina di milioni. Come riporta il ‘Daily Mail’, tanti club di Premier League sono pronte a farci un pensierino. Manchester United, Arsenal e Newcastle lo monitorano anche se non hanno bisogno di dare subito l’assalto.

Tutte e tre stanno ragionando se convenga prenderlo subito a gennaio o lasciare che si arrivi all’estate 2023, quando mancherà un solo alla scadenza e il prezzo calerà. Stesso discorso applicabile alle italiane: secondo il tabloid inglese Milan, Inter e Juventus hanno fatto dei sondaggi per Pulisic. I rapporti con il Chelsea sono abbastanza consolidati per tutte e tre le nostre società e ci sono affari già conclusi o ancora in ballo (Bakayoko, Ziyech, Tomori, Zakaria, Lukaku e non solo), questo può giocare a favore della Serie A. I bianconeri potrebbero puntarci come erede Di Maria, i rossoneri come sostituto di Leao o rinforzo sulla destra. Per i nerazzurri, soprattutto per i costi, la pista resta decisamente più complicata. Ma le tre big italiane continuano a seguire Pulisic.