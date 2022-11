Si prendono il tucu Correa: scambio tutto argentino per l’Inter

Joacquin Correa è stato costretto a saltare il Mondiale per infortunio ed ora potrebbe anche lasciare l’Inter: scambio argentino

Se la Juventus è alle prese con il terremoto societario che ha colto tutti di sorpresa, le altre società approfittano della pausa per i Mondiali per imbastire le strategie in vista del mercato di gennaio.

Lo sta facendo anche l’Inter che si trova a fare i conti con le solite discussioni su possibili partenze per questioni di bilancio ed eventuali acquisti per dare alternative in più ad Inzaghi. La linea che sembra prevalere è che nuovi arrivi saranno possibili soltanto se ci saranno altrettante partenze.

Tra chi potrebbe lasciare Milano c’è anche Joacquin Correa. Il ‘Tucu’ non vive certo la sua migliore stagione, sia dal punto di vista della forma fisica (con numerosi stop per infortunio, ultimo dei quali gli è costato il Mondiale) sia da quello delle prestazioni in campo. Ecco perché a fronte di una buona offerta la sua cessione potrebbe essere avallata anche da Inzaghi. Una squadra interessata all’ex Lazio c’è e potrebbe presto farsi avanti.

Calciomercato Inter, scambio per Correa

C’è il Siviglia che ha messo gli occhi su Correa. Stando a quanto riportato da ‘fichajes.net’, infatti, Jorge Sampaoli ha già in mente una mini rivoluzione per il mercato di gennaio e a farne le spese potrebbero essere alcuni calciatori come Acuna, Montiel e il Papu Gomez. Proprio l’ex Atalanta potrebbe essere inserito nella trattativa per portare Correa in Andalusia.

Non è un segreto che il 28enne di Juan Bautista Alberdi piaccia al nuovo tecnico del Siviglia che a gennaio potrebbe provare a portarlo nella Liga. Per convincere l’Inter potrebbe essere inserito nell’affare anche Gomez, anche se il profilo del ‘Papu’ non è di quelli che si adatta in maniera precisa alle idee di gioco di Inzaghi. Intanto però l’idea è in campo con Correa che potrebbe finire al Siviglia e Gomez fare il percorso opposto.