Gioia a metà per Cristiano Ronaldo: la decisione UFFICIALE della Fifa

Portogallo in campo contro l’Uruguay nel secondo match della fase a gironi del Mondiale. La Fifa cambia idea su Cristiano Ronaldo: ecco la decisione durante il match

Il Portogallo passa ad inizio ripresa nel match della fase a gironi del Mondiale contro l’Uruguay.

Cristiano Ronaldo stacca al 54′ sul cross di Bruno Fernandes e batte il portiere sudamericano, con la rete che in un primo momento viene assegnata all’ex fuoriclasse della Juventus. Tocco impercettibile? No, il capitano lusitano non ha toccato il pallone e così cambia la paternità della rete del vantaggio della formazione di Santos. Il gol del Portogallo viene quindi assegnato a Bruno Fernandes come ufficializzato dal sito della Fifa. Resta un po’ l’amaro in bocca per CR7 considerando sempre la sua voglia di incidere e andare a segno, ma la cosa che conta per il Portogallo è aver sbloccato il risultato e avvicinarsi così alla qualificazione agli ottavi della Coppa del Mondo.