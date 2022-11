Onana escluso dai Mondiali: choc Inter, ecco cos’è successo

Decisione clamorosa su Andre Onana, portiere dell’Inter e del Camerun: la nazionale lo ha allontanato dal gruppo dei Mondiali a pochi minuti dalla sfida con la Serbia

Colpo di scena incredibile al Mondiale, in particolare nel Camerun, a pochissimi minuti dalla partita già decisiva contro la Serbia. Protagonista è Andre Onana, portiere dell’Inter e una delle stelle dei ‘leoni d’Africa’.

A riportare la notizia è il ‘Mundo Deportivo’, che cita una fonte vicinissima alla federcalcio camerunense, secondo cui l’estremo difensore nerazzurro sarebbe stato addirittura escluso dalla rosa della nazionale. Letteralmente Onana è stato quindi ‘espulso’ e allontanato dal gruppo per motivi disciplinari: “Onana è stato escluso dal girone, ci siamo complicati un po’ la vita”, le parole di questa fonte citata. Una indiscrezione che ha trovato conferma ufficiale poi nella formazione titolare annunciata dal Camerun.

Camerun, Onana fuori rosa: gli scenari per questo Mondiale

Al posto del giocatore dell’inter è stato scelto Devis Epassy, portiere dell’Abha in Arabia Saudita, che scende in campo dal primo minuto contro la Serbia. In panchina, invece, va Ngapandouetnbu. Al momento non si conoscono però né i motivi specifici dell’esclusione da parte del ct Rigobert Song, né la durata di questo allontanamento per Onana. L’estremo difensore classe ’95 è arrivato a zero dall’Ajax e dopo le panchine iniziali ha scalzato Handanovic dalla titolarità in nerazzurro.

Prima l’alternanza, con il camerunense portiere di coppa, poi Inzaghi ha optato per una continuità optando per Onana. Nella prima partita del Mondiale, la stella del ct Song era ovviamente partita titolare tra i pali nel ko contro la Svizzera, evitando anche un passivo peggiore. Ma il match delle 11 contro la Serbia rappresentava già un dentro o fuori, nel gruppo dove c’è anche il Brasile. A pochi minuti dall’annuncio delle formazioni, le indiscrezioni sull’esclusione di Onana per motivi disciplinari, che però non sono ancora chiari. Soprattutto non è ancora noto se si tratta di un allontanamento definitivo per questo Mondiale, quindi anche per l’ultima col Brasile o le eventuali gare successive o solo per questo match. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte del Camerun o le parole del ct Song a fine partita.