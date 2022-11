Tunisia-Australia, Stramaccioni “on fire”: che cosa sta succedendo

Tunisia-Australia, Stramaccioni fa impazzire i tifosi al commento tecnico: che cosa sta succedendo

Tunisia-Australia apre il sabato di Qatar 2022, con gli australiani sull’1-0 grazie alla decisiva rete di Duke. In serata scenderanno in campo la Francia campione in carica e l’Argentina di Messi.

Al commento tecnico per la ‘Rai’ per la prima gara odierna c’è l’ex tecnico dell’Inter Andrea Stramaccioni. L’allenatore, nel corso della ripresa, ha fatto impazzire i tifosi sui social commentando così un’azione: “Si mette le mani nei non capelli, perché non li ha”. Di seguito le reazioni più significative raccolte da Calciomercato.it:

“Si mette le mani nei non capelli” cit. Stramaccioni ribattezzato Strafalcioni#TunisiavsAustralia — Lucs (@Lucs86) November 26, 2022

“Si mette le mani… nei non capelli, perchè non li ha” Tenete Stramaccioni a commentare qualcosa ogni giorno anche a mondiale finito @rai#TUNAUS #TunisiaAustralia — Marco 🇩🇪 🇵🇹 (@marcoteddy94) November 26, 2022

