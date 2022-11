Lewandowski non si trattiene: la reazione dopo il primo gol mondiale

Robert Lewandowski ha rotto il digiuno mondiale con il gol del 2-0 all’Arabia Saduta: la reazione è commovente

Ha atteso tanto, forse troppo per uno come lui. Robert Lewandowski ha finalmente trovato il suo primo gol Mondiale e non ha retto alla grande gioia.

Il bomber del Barcellona dopo 76 reti con la propria Nazionale è riuscito a rompere il digiuno iridato. La 77esima è quella buona: contro l’Arabia Saudita è arrivato il suo primo gol nella fase finale di una rassegna mondiale. Un rete pesante perché chiude il match, che l’Arabia Saudita ha provato fino all’ultimo di riacciuffare, e regala tre punti d’oro alla Polonia.

Ed allora, anche per il peso di quello zero alla voce gol segnati ai Mondiali, Lewandowski non ha retto all’emozione. Dopo aver segnato è+ finito travolto dall’abbraccio di tutti i suoi compagni di squadra, panchina compresa, e si è lasciato andare alle lacrime. Un pianto liberatorio per chi aveva sulla coscienza anche il pareggio all’esordio con il rigore che non era riuscito a trasformare.

Polonia-Arabia Saudita, Lewandowski scoppia a piangere

Per Robert Lewandowski è arrivato quindi il primo gol in un Mondiale dopo averne realizzati ben 76 in Nazionale e 527 reti complessive. Manca il sigillo più importante ma anche il tabù Mondiale ora è stato infranto.

Il suo gol ha consentito alla Polonia di chiudere la pratica Arabia Saudita e di prendersi, almeno per il momento, il primo posto in solitaria nel girone. Contro l’Argentina la prossima settimana si precede un vero e proprio spareggio ma i polacchi potranno affrontarlo con un’arma in più: il Lewandowski finalmente sbloccato e pronto subito a concedere il bis. Intanto la gioia e le lacrime per un momento atteso una carriera intera.